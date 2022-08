A napokban a közösségi oldalukon hívták fel a figyelmet arra, hogy megfelelő gyógyszeres beavatkozás nélkül akár halálos is lehet a csípésre adott válaszreakció. Kiemelték: rovarcsípés esetén a súlyos allergiás reakció a legtöbb esetben 30 percen belül kialakul. A csípés helyén keletkezett fájdalom, pirosas elszíneződés, duzzanat normális reakció, de ha testszerte jelentkeznek kiütések, fulladásérzés alakul ki a torokban, hányás, hasi fájdalom, hasmenés követi a csípést, az súlyos, életveszélyes anafilaxia kialakulását jelezheti. Megjegyezték: az összes kalciumtartalmú készítmény hatástalan, súlyos esetben az egyetlen életmentő gyógyszer az adrenalin.

Lévai Szabolcs nyolc éve foglalkozik darázsirtással. Kedden egy gálosfai családi házhoz hívták ki. – Az idei nyáron azt tapasztalom, hogy nagyon elszaporodtak a hagyományos darazsak, és óriási fészkeket építenek, főként a tetőszerkezetek alatt – mondta el a darázsirtó. Hozzátette: nagy nyomással juttat be egy speciális porkészítményt az érintett területre, amely abban az évben biztosan távol tartja a darazsakat. – Az utóbbi években az enyhe telek miatt szaporodtak el nagyon a darazsak – mondta Lévai Szabolcs. – A nyári hónapokban naponta sok hívás érkezik hozzám, tette hozzá a darázsirtó, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad felelőtlennek lenni és nekiállni házilag a darázsirtásnak. – Védőfelszerelés, megfelelő szakértelem, illetve eszközök nélkül könnyen pórul járhat az ember, mert hatalmas darázsfészkekkel találkozhat – tette hozzá. – A legveszélyesebbek a lódarazsak, idén is sok esetben hívtak ennek a fajnak az irtása miatt is.

Ne pánikoljunk, hanem figyeljünk! Ne járjunk mezítláb! Tanácsolta Gesztes Éva, a Magyar Gyermekmentő Alapítvány elnöke, aki társaival egész nyáron a balatonlellei bázisukról indul a turisták és a helyiek megsegítésére. – Sokszor a talpon keletkezett darázscsípés miatt hívnak minket családi házakhoz, de játszótérre is, ahol gyermekeket kell ellátnunk. A kalcium hatástalan a rovarcsípés esetén, antihisztamin-készítmény nyújthat segítséget. Ha a csípés nem a nyakon, a szájon van, és körülötte nincs 10 centimétert meghaladó piros folt, akkor nem kell mentőt hívni. Ám ha fulladás jelentkezik, azonnal segítséget kell kérni – emelte ki a gyermekmentő. Hozzátette: életveszélyes anafilaxiát egyébként hazánkban csak a méh és a darázs mérge okozhat, a többi rovar csípése jórészt csak ártalmatlan, helyi reakciót vált ki.