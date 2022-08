A 2000-es évek eleje óta két betolakodó címerespoloska-faj jelent meg Magyarországon: a zöld vándorpoloska és szürkés-barnás színű ázsiai márványospoloska. A két faj azóta hazánk minden régiójában elterjedt, és amikor az ősz közeledtével tömegesen vonulnak telelőre, a lakóházakban gyakran idegesítik az embereket. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézete a nyáron több projektet is elindított a fajok terjedésének és esetleges kártételének folyamatos felmérésére. Ennek keretében a kutatók a lakosság közreműködésével mérik fel a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványospoloska kiskerti kártételét, illetve egy új idegenhonos inváziós rovarfaj, az élénkzöld lepkekabóca elterjedését is vizsgálják. Az intézet honlapján lehet egy online kérdőívet kitölteni az észlelésekről, és akár fotódokumentációt is várnak a [email protected] e-mail-címre. A klímaváltozás mellett ugyanis az egyik legnagyobb probléma az új rovarfajok megtelepedése és elterjedése világszerte.

A biológusok azt hitték, hogy ősszel elvonul, repedésekben áttelel, és meghúzza magát a poloska, de tévedtek. Az utóbbi évek tapasztalatai szerint ugyanis télen előszeretettel mozog a lakásokban, sok helyen találkozhat vele a gyanútlan tulajdonos, az enyhe hazai telek ugyanis kedveznek a rovarnak. Tóth István növényvédelmi szakmérnök szerint az idei ősszel derülhet ki, hogy mennyi van a márványospoloskából, ha ismét megrohamozzák a házakat. Olyankor főként a sárga és fehér színű házfalakat szállja meg, és keresni kezdik a védett helyeket. Somogyban mára mindenütt megtalálható az ázsiai márványos poloska, nem kis bosszúságára a kiskertek és a házak tulajdonosainak.

A kullancsokat is térképen összesítik

A lakosság közreműködését kérik az ökológiai kutatóközpont munkatársai a Hyalomma kullancs hazai terjedésének felmérésében is. Ezek a vérszívó paraziták többféle veszélyes kórokozót, közöttük a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust is képesek terjeszteni, ezért a kutatók arra kérik a kirándulókat, kutyatulajdonosokat, a ló- és szarvasmarhatartókat, hogy jelezzék, ha nagy méretű, gyorsan mozgó, csíkos lábú kullancsokat látnak. Az idei szezonban talált példányok beküldési módjáról a www.kullancsfigyelo.hu weboldalon is találhatnak tudnivalók.

Nem biológiai, de létezik hatásos szer

– Tavaly komoly károkat okozott, az idén talán kevesebbet, de így is pusztítják a kiskerteket a poloskák – említette Tóth István kaposvári növényvédelmi szakmérnök. – Az érett paprikát, paradicsomot, a csonthéjasokat szúrja és szívja meg a rovar. A növénynél a szívás helyén torzulást idéz elő, és ott más kártevők is megjelenhetnek. Biológiai ellenszere nincs, de növényvédő szerekkel, pinetroidtartalmú rovarirtókkal megvédhető ellene a termés. A lakásokba beköltöző márványospoloska ellen hatásos például a Bio-Kill rovarirtó permet.