A júniusi klasszikus Balaton-átevezés alkalmával a résztvevők egy része jelezte a szervezőknek, hogy volna igény egy hosszabb túrára is, innen jött a Balaton-maraton ötlete.

– Ez a túra érinti a teljes nyugati medencét: Badacsony, Szigliget, Balatonberény, Balatongyörök, Balatonmáriafürdő, Balatonfenyves és természetesen Fonyód érintésével – tájékoztatott Erdei Barnabás, alpolgármester. A 42 kilométeres túrára csak kajakkal vagy kenuval lehet nevezni, tette hozzá Erdei Barnabás. – Habár ez egy hagyományteremtő rendezvény, amely egyúttal szezonzáró vizes program is, nagy örömünkre már több mint húszan neveztek a komoly erőpróbának is beillő túrára – mondta. A Balaton-maraton nem is annyira az élményevezésről szól, sokkal inkább a sportértéke miatt lehet csábító a sportág szerelmesei számára. Nevezni folyamatosan lehet a balatonatevezesfonyod.hu weboldalon, egészen a verseny napjáig.