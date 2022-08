Az ünnepi műsor a Somogy Táncegyüttes és a Somogy Zenekar közös műsorával vette kezdetét.

Fotós: Lang R.

Majd Szita Károly, Kaposvár polgármestere mondott ünnepi beszédet.

1942-ben a háború árnyékában is ünnepeltek a kaposváriak, így ma sem ördögtől való ez, húzott párhuzamot ünnepi beszédében a kaposvári polgármester a második világháború és a jelenlegi ukrán háború között. − Azt mondják gyakran a hivatásos rettegők, hogy az ünnepre fordított anyagiakat költsük inkább áramra és gázra. De biztos, hogy igazuk van? Nem fordíthatunk hátat éppen most a bennünket megtartó tapasztalatnak és kegyelemnek.

Fotós: Lang R.

Eleink sem fordítottak hátat ősienknek, inkább útmutatásért fordultak a történelmi múlt felé, mondta Szita Károly, a Kossuth téren tartott beszédében. A mai magyarok és kaposváriak léte múlik azon, hogy milyen válaszokat adunk a kor legfőbb kérdéseire: a globális energiaválságra, a migrációra, és arra, hogy Európa legtöbb népe képtelen belső erőforrásaira támaszkodva új nemzedékek által megújítani önmagát, fogalmazott a városvezető.

Fotós: Lang R.

Hozzátette: nem volt kisebb a baj akkor sem, amikor Béla király a tatárokkal nézett szembe, s akkor sem, amikor Mohácsnál a törökök legyőztek minket a törökök, vagy megszálltak a nácik és a kommunisták. A nemzet túlélte ezeket a csapásokat, mert minden körülmények között ragaszkodtunk ahhoz, akik vagyunk. Ezt kell tennünk most is, sommázta Szita Károly. Azt mondta a polgármester: augusztus 20-án azért gyűlünk össze, hogy megerősítsük magunkat és tudtára adjuk egymásnak közös az öröm és a bánat is és mindenkor számíthatunk egymásra.

Fotós: Lang Róbert

Ezután Varga László megyéspüspök megáldotta az új kenyeret, amelyet aztán Szita Károly szegett meg.

Fotós: Lang R.

Az ünnepség záróakkordjaként a Szent István kútnál koszorúztak a város és a megye elöljárói, civil szervezetei.