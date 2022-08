A zsűrizésben az elmúlt két év szépségkirálynői is részt vettek. Szabó Nikoletta, a 2021-es év győztese is figyelemmel kísérte a lányok felvonulását. Elmondta: a megjelenésükön kívül a kommunikációs készségüket és mozgásukat is figyelte.

Szigethalomról érkezett Tóth Boglárka, a 2020-as év királynője. Szerinte óriási lehetőségek nyílnak meg a győztes előtt. Számára kedvezően alakult a királynőválasztás utáni időszak, hiszen a Magyarok Világszépe szépségver­senyre sikerült vele kvalifikálnia magát és az ottani győzelme után Egyiptomban képviselhette hazánkat egy interkontinentális versenyen.

Bombázók a Balaton vizén

Varga Andrea Lusy, a rendezvény szervezője lapunknak elmondta: az Olympians’ Beach vízen lévő napozóteraszán tartották a szépségversenyt és a különleges helyszín is sokat segített a rendezvény alaphangulatának megteremtésében. Többek között ezért is esett a választás Balatonlellére helyszínként.

Nagyidai Zoltán, a zsűri elnöke szerint rengetegen jelentkeztek az idén az elődöntőre, közülük nagyon nehéz volt kiválasztani azt a tíz versenyzőt, akik Lellén megküzdhettek a koronáért.