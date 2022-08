A tervek szerint Kaposváron, egy magyarországi vegyesvállalat fogja elkezdeni majd a harci eszközök gyártását.

Palkovics László elmondta: Magyarország úgy döntött, hogy külföldi technológiai partnerek bevonásával, de Magyarországon, ezen belül is Kaposváron fog gyártani különböző hadiipari eszközöket. Ezek között az egyik legjelentősebb projekt a négykerék meghajtású páncélozott harci járművek gyártása, amely októberben kezdődhet. Hétfőn ennek a technológiai feltételeiről egyeztettek – mondta el a miniszter.

Tárgyaltak arról is, hogy hogyan tudják a hadiipari együttműködést továbbfejleszteni és kiterjeszteni olyan eszközökre, amelyek gyártásában Törökország az élen jár. Ide tartoznak a drónok, az autonóm repülő eszközök, vagy ezek fegyverzete, illetve a páncélok.

A miniszter elmondta azt is, hogy az ankarai tárgyalások másik fontos témája az energetika volt. Törökország energetikai háttéripara erős, a miniszter példaként említette a napelemeket, vagy az elektromos hálózathoz kapcsolódó egyéb komponenseket. Szeretnék meggyőzni a török cégeket arról, hogy Magyarországon gyártsanak ilyen alkatrészeket, és napelemeket – mondta Palkovics László.

Hozzátette még, hogy a mostani tárgyalásokon készítik elő a decemberi török-magyar gazdasági vegyesbizottsági ülést is, amelyet Budapesten rendeznek, török üzletemberek részvételével.