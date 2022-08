– Többévnyi előkészítés után mintegy 500 millió forint támogatásból épülhet meg a Várdomb keleti gerincén a magasösvény – mondta el lapunknak Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. – A fák lombkoronájának magasságában vezető sétány újabb látványosság lesz a Gömbkilátó mellett, ami reményeink szerint a korábbiaknál is több látogatót vonz majd a városba. A Gömbkilátó az idén július végéig 80 ezer látogatót fogadott, így minden bizonnyal most is elérhetjük a tavalyi 130 ezres látogatószámot. A kilátó mellett a magasösvény is fizetős szolgáltatás lesz, a várost a bevétel 50 százaléka illeti meg.

A polgármester elmondta: véget ért a strandfejlesztési pályázat ötödik üteme is Balatonbogláron, ami mind a hat szabadstrandot érintette. Az idei esztendőben a fogyatékossággal élők kiszolgálása került fókuszba, ennek érdekében újabb vízi lejárók, rámpák készültek több helyütt. Emellett a Bója közi strand öreg platánfáinak ápolása, s néhány újabb biztonsági kamera felhelyezése is belefért a pályázati keretbe.

Az elkövetkező válságos időszakra való tekintettel két – még el nem indult pályázatot azonban visszavont a Magyar Turisztikai Ügynökség Boglártól – tudtuk meg Mészáros Miklóstól. Mintegy 1,4 milliárd forint értékű fejlesztést jegeltek, ebbe tartozott volna bele a Buborék élménystrand fejlesztése, illetve a János-hegy turisztikai célú fejlesztése is.

A tervek azonban elkészültek, így reméljük, hogy a jövőben megvalósulhatnak az előbbiek, ha a gazdasági viszonyok jobbra fordulnak – jegyezte meg a polgármester. A fizetős parkolás bevezetése is csúszik a településvezető szerint, a közbeszerzés nyertes cége nem tudta még leszállítani a parkolóórákat a beszerzési nehézségek miatt, így október környékére tervezik a fizetős parkolás elindítását, addig kidolgozzák a különböző bérletrendszereket. A Balaton-parton, a városközpontban és a várdombi kilátó alatti területen kell majd fizetni a parkolásért, ám a balatonbogláriak a jövőben is ingyen parkolhatnak majd.

A városvezető hozzátette: a képviselő-testület takarékossági intézkedésekről is dönt a napokban, hiszen az ismert rendelkezések értelmében augusztustól a többszörösére emelkedik az önkormányzat gáz- és villanyszámlája. A javaslatok között szerepel majd például az Urányi csarnokban lévő uszoda működésének szüneteltetése is. Az emelt rezsiárakon számolva Balatonboglár többletkiadása százmilliós nagyságrendű összeg, az Urányi csarnoknak és az uszodának önmagában is százmilliós a költségtöbblete – tudtuk meg Mészáros Miklóstól.

Mindezzel együtt kisebb fejlesztésekre is jut pénz a város kasszájából. Épül egy szőlőskislaki játszótér, melyet régóta ígért az önkormányzat. Bizonyos helyeken a járdák felújítását végzik, s felújítják a balatonboglári buszmegállókat is.

Megtartják a Boglári Szüreti Fesztivált

Az idén 45. alkalommal rendezik meg a Boglári Szüreti Fesztivált augusztus 18–21. között. – Előrehoztuk a jövő évre szánt támogatást is, így több pénz áll a szervezők rendelkezésére, de jövőre nem szállunk bele a költségekbe – mondta Mészáros Miklós polgármester. Tavaly fizetőssé vált a fesztivál, amire azért volt szükség, mert a milliárdos összegből felújított Platán strand már nem bírta el a hatalmas tömeget. Ezzel együtt a költségek is megemelkedtek, a fesztivál területén működő árusok hozzájárulása már nem volt elég a program költségeinek finanszírozására. Két nagyszínpadon ismert zenészekkel, zenekarokkal zajlanak a programok, a szokásostól eltérően egy gyermeksziget is várja majd a vendégeket – tudtuk meg Galambos Attilától, a szervező Hang­Ász Produkció ügyvezetőjétől. Bulipavilonnal, kézművessorral is kedveskednek majd a látogatóknak. A fesztivál minden nap 16 óráig ingyenesen látogatható, utána azonban belépőjegyet kell váltani az érdeklődőknek.