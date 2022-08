A hétvégén átadták a Székesfehérvár és Balatonakarattya közötti utolsó szakaszt is, így a főváros határától a Balaton keleti partjáig már végig lehet biciklizni biztonságos, kényelmes körülmények között. Egy olyan útvonalat határoztak meg, ami látványos, és turisztikai szempontból is érdekes, számolt be erről Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár. Júniusban a Budapesttől Etyekig tartó szakaszt helyezték forgalomba, ez kibővült a Velencei-tóig, és a hétvégétől Balatonakarattyáig.

2018 óta majdnem 12 milliárd forintot fordított a kormány az uniós forrásokon kívül ilyen fejlesztésekre. Az átadáson Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő ismertette, hogy uniós szinten a 3. legtöbbet bicikliző nemzet a magyar, a tavalyi év pedig rekordnak számít, mert soha annyian nem bicikliztek még itthon, mint 2021-ben.



Fotó: MTI