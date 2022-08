Színes temperával festettek szívecskéket, virágokat a gyerekek a lovak hátára. Miután kipingálták a patásokat, meg is fürdették őket, a lovak szívesen fogadták a hűsítő vízsugarat a melegben.

– Hat héten át vártuk a gyerekeket hétéves kortól – mondta el Mercz Adrienn, a lovastábor vezetője. – Korosztály szerint lovagolnak délelőtt és délután, de különféle lovasprogramokat is szervezünk nekik. A lófestés és szőrén lovaglás a napi feladatok egyike volt, de elsajátíthattak lóápolási ismereteket a gyerekek, megismerkedhettek a lószerszámokkal, valamint a kézműves foglalkozásokon szebbnél szebb alkotások készültek.

Fotók: Lang Róbert

– Tizenkét éve lovagolok, és szeretném, ha a gyerekeknek is élmény lenne ez a sport – emelte ki Mercz Adrienn. – Sokan vannak, akik először ültek lovon a táborban. A gyerekek többször találkozhattak Pálinkás Péterrel is, aki kaszkadőrlovaglással is foglalkozik. Hétfőn például azt mutatta be nekik, hogyan kell felugrani egy ló hátára.

Szabó Zara már második alkalommal táborozik Somogy­aszalóban. – Nekem a legjobban a szőrén lovaglás tetszett – mondta el a táborozó, aki saját lovát, Bellát lovagolta. – Olyan szabadnak érzem magamat olyankor, mint máskor soha.

Gyémánt volt mindenki kedvence

A Panoráma Lovarda legfiatalabb tagja mindössze egy három hónapos csikó. Szívesen szaladgál az öthektáros legelőn, ahol a fiatalok mellett boldogan legelnek a nyugdíjas lovak is. – 16-17 évesnél idősebbek a veteránok, van köztük olyan, amelyik sokat futott galopp-pályán, megérdemli a pihenést – mondta el Mercz Adrienn. Hozzátette: a táborozóknak Gyémánt, egy sportpóni volt a kedvence, amelyik nagyon jó szándékú ló és könnyen tudtak vele dolgozni. Kiemelte: jövő nyáron is várják majd a táborozókat, augusztus 28-án pedig egy háziversenyt rendeznek, ahol a gyerekek bemutathatják lovastudásukat a szüleiknek is.