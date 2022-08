Viniczai Andrea szerelembe esése sem hétköznapi történet. Még 2006-ban, egy futóversenyen ismerkedett meg férjével, amelyre a férfi szurkolóként érkezett egy barátja jóvoltából. Néhány szempillantás alatt eldőlt Andrea és a szurkoló sorsa: egy éven belül már jegygyűrű volt a fiatal házasok ujján. Nem is akármilyen.

– Szeretetünk jeléül macskatappancsokat gravíroztattunk a karikagyűrűkbe, mert ez kötött össze bennünket – mesélte az asszony, aki 2020 nyarán a gyermekeivel történő vízi játék hevében veszítette el egyedi ékszerét. Később hiába kereste azt az egész család. A habok elnyelték a csillogó, szeretett karikát a balatonföldvári partszakaszon.

– Csak akkor vettem észre mi történt, amikor már a parton voltunk. Sokként ért a szerelmük jelképének elvesztése. Amikor elhagytam, abban az évben mindenki amúgy is mélyrepülésben volt: a társadalom nem érezte topon magát. Nem sokkal azelőtt, mielőtt leesett a karikagyűrű az ujjamról, a férjem jegygyűrűjével is történt valami érdekes: egy fémdarab ketté vágta a karikát. Neki az övé csupán egy külsőségnek számított, nekem viszont hiányzott az ujjamról. Nem vagyunk babonásak, ezért nem láttunk bele semmi különöset a véletlen egybeesésekbe – emlékezett vissza Andrea, aki pótolni kívánta az elhagyott gyűrűt.

– Csináltattam egy új, sima jegygyűrűt, amiből meg télen kiesett a kő, de azt is megtaláltuk két héttel később – mesélte mosolyogva Andrea, akinek tizenegy éves Ármin fia kagyló és siklókeresés közben vett ki egy ismerős tárgyat az iszapból a múlt héten. Azonnal be tudták azonosítani az egyedi ékszert. Andreáé volt.

– Nem akartam elhinni, hogy meglett a két éve elhagyott gyűrűm. Azt gondoltam, hogy ennek a történetnek valami olyasmi üzenete van, hogy „nyugodjak meg!”. Az újabb meglepetés csak ezután jött, Miután posztoltam a közösségi oldalamon, hogy a Balaton elvette és visszaadta, hihetetlen reakciót váltott ki az emberekből. Úgy értelmeztem, hogy ki vannak éhezve a jó történetekre, pozitívan töltekeznek belőle. Mint a szivacs, úgy itták magukba. Azt kommentelték, hogy ha nem én írom ki az oldalamra, nem is hitték volna el, mert már nem hisznek semmilyen hírnek, azóta, hogy mindennek azonnal a cáfolata is megjelenik a neten. Sőt, régi családi történetek is felbukkantak – az immáron két jegygyűrűt viselő Andrea hihetetlen története kapcsán egy ismerőse megosztotta vele édesapja történetét, akinek kertásás közben veszett el a karikagyűrűje, de 16 évvel később azt is megtalálták.

Könyvet is ír a gyűrűk úrnője

Viniczai Andrea belső trénerként, coachként dolgozik egy cégnél. A szabadidejében a futás az egyik kedvenc időtöltése. A két tevékenységet egy selfcoaching könyvben fűzte össze. A kötetben az útkeresés, és a célba érés lehetőségeit tárja fel a futás segítségével, amolyan futótársként. A szerzőnek azonban egyelőre felbolydult az élete, hiszen több televíziótól és sok-sok újságtól is megkeresték a gyűrűs esemény miatt.