Most azt vette a fejébe, hogy az iskolakezdés nehézségein igyekszik túlsegíteni a szülőket. Újra éjt nappallá téve varrt, nem is hiába, mert azonnal elkapkodták az ingyen osztogatott alkotásait. A legnagyobb meglepetésére az akciója országos méreteket öltött, és most először sokan követték a példáját, amit évek óta mutat a somogyi megyeszékhelyen.

– Aki ismer engem, az tudja, hogy én állandóan azon töröm a fejem, hogyan tudnék a környezetemben élőknek segíteni. Hihetetlenül jó fogadtatása volt a legutóbbi kezdeményezésemnek, már 2300 megosztás felett járunk a közösségi médiában – mondta lelkesen Kata. – Azon túl, hogy jó ötletnek találták, most sokakat én inspiráltam arra, hogy elővegye a varrógégét és tegyen másokért. Több városban is megindult az önkénteskedés, és asszonyok csatlakoztak a munkáikkal. Ez fantasztikus érzés!

Környezetvédelmi szempontok is felmerültek, mert sokan azért támogatták az akciót, hogy minél többen szokjanak le a nejlon szatyorok használatáról, Kata ennek is nagyon örül. Az ötlet olyan jött, hogy az ismerősei körében azt látta, hogy sok családnak megterhelő az iskolakezdés költsége, emiatt a szülők feszültek. Arra gondolt, hogy bár nem nagy összeg, de az ingyen textiltáskákkal sikerül megtakarítani a tornazsákok vagy az uzsonnás táskák költségeit. Kata kaposvári játszóterekre helyezte ki a múlt héten az iskolakezdésre szánt ajándékait. Eddig a Neszepisze, a Vadkörte, az Interspar játszóterén, a Vaszary okosparkban és a Sávház melletti játszóteren bukkantak fel a vállra akasztható, színes textilszatyrok. A sikeren felbuzdulva pénteken újabb osztást tervez új helyszíneket is bevonva. Annak aki kéri, elküldi a szabásmintát is. Köztes méretet tervezett, amelyik felnőttnek és gyermeknek egyaránt megfelel. Eddig maga vásárolta az alapanyagot a varráshoz, de azóta már több ajándék felajánlást kapott, mert „látták a buzgólkodását.” Így azóta csak az idejét áldozza a varrásra, hogy másoknak segíthessen.