Évtizedek óta működött a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Kisbárapátiban. Az intézmény a környék egyik legfelszereltebb oktatási intézményének számított harminc évvel ezelőtt. Még külön tornaterem is tartozott az iskolaépülethez, kiemelkedve ezzel a többi település közül. Akkoriban még csaknem 100 gyerek járt az iskolába, az utóbbi években azonban már egyre kevesebb. Az elmúlt tanévben mindösszesen kilenc kisdiák koptatta itt a padokat.

Az elmúlt tanévben már csak kilencen jártak az iskolába.

Fotós: Kovács Tibor

Egyikük Lufcsik Maja, aki szeptemberben kezdené a negyedik osztályt. Édesanyja bízott abban, hogy az alsó tagozatot még helyben fejezi be gyermeke, de csalódnia kellett. Maja többi társával együtt az andocsi Szent Ferenc-általános iskolában tanul tovább az ősztől. Lufcsik Lénártné, Maja édesanyja elmondta, nem örül annak, hogy megszűnik az iskola. Nagyobb biztonságban érezné gyermekét, ha helyben maradhatna. – Sajnos nem jó a közlekedés a két település között – vette át a szót egy másik szülő, Asprián Éva. – Reggel megy egy busz a faluból, és csak délután jön a következő. Ha valaki el akar menni előbb a gyermekért, de nincsen jogosítványa, akkor nem tudja megoldani sehogy sem – tette hozzá Asprián Éva.

Kerestük a Siófoki Tankerületi Központot, hogy megtudjuk, miért zárták be a kisbárapáti iskolát. Telefonon azt a tájékoztatás kaptuk, hogy nem zárták be az intézményt, csupán szüneteltetik az oktatást a következő tanévben.

A szülők nem örülnek.

Fotós: Kovács Tibor

Keszegné Csordás Krisztina, Kisbárapáti polgármestere lapunknak elmondta, a pedagógushiányra és a kevés diákra hivatkozva döntött úgy a tankerület, hogy szünetelteti az oktatást a faluban. – Tavaly is ugyanebben a cipőben jártunk, és majdnem bezárt az iskola, de akkor sikerült megmentenünk az intézményt még egy évre – hangsúlyozta a polgármester. – Akkor találtunk tanárt, aki vállalta, hogy oktat az iskolánkban, az idén azonban sikertelen volt a próbálkozásunk. Viszont, ha találtunk volna tanárt a 2022–2023-as tanévre, akkor sem biztos, hogy megmenthettük volna az iskolát. Több szülő ugyanis úgy gondolta, hogy gyermekének jobb helye lesz az andocsi iskolában, ezért a nyár közepén már átíratták őket oda – tette hozzá Keszegné Csordás Krisztina.

Fotó: Kovács Tibor

Falubusz viszi a kálmáncsai diákokat

Váratlanul érte az iskolaváltás híre a kálmáncsai családokat is. Szeptembertől nem a helyi iskolába mennek a gyerekek. A szülőket szerdán tájékoztatták arról, hogy a következő tanévtől másik iskolába kell járatniuk gyermeküket. Voltak olyanok, akik az intézménytől kapott tanszerlista alapján már be is vásároltak az őszre. A füzeteket és a tollakat azonban más település intézményében próbálhatják ki a tanulók. Czinke János, Homokszentgyörgy polgármesterétől megtudtuk, tizenöt fiatal járt a kálmáncsai iskolába. A gyerekek többsége várhatóan a homokszentgyörgyi iskolában folytatja tanulmányait. A diákokat falubusszal szállítják majd a két település között.