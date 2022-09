A gépész­ben tanító informatikatanár nem számított arra, hogy őt választja a szakmai zsűri az év legjobbjának.

– Mindig műszaki beállítottságú voltam, ugyanakkor tanár szerettem volna lenni. Amikor végeztem, még teljesen más volt az informatikaoktatás. Először közismereti informatikát tanítottam, aztán átnyergeltem a szakmai informatikára – mesélte Andrikóné Maza Szilvia, aki a hálózatok témakörébe vezeti be tanítványait.

– Az informatika a tantárgyak többségéhez képest jóval több továbbképzést igényel, hiszen naprakésznek kell lenni. A programozásnál könnyebb a hálózatok világában elmélyülni, a diákoknak is hamarabb hoz sikerélményt – mondta a tanárnő.

– A mai gyerekek már mobiltelefonnal a kezükben nőnek fel. Amikor mobilt szerettem volna vásárolni, a diákok véleményét kértem ki, milyet érdemes választani. Mire ügyeljek. Ők a mobilozásban, én viszont a hálózatokban vagyok jobb – nevetett.

– Tartok a pályázatoktól, az iskolavezetőség és a kollégáim unszolására jelentkeztem rá. Jó eredménnyel zárnak érettségin a tanítványaim és egy ÁSZÉV versenyen 735 indulóból harmincnegyedik lett az egyikük. Talán az eredményeink miatt választott engem a szakmai zsűri – tette hozzá szerényen. Elárulta: bár megtehetné, nem szeretne informatikus fejlesztőként elhelyezkedni. Családja életritmusához, amelyben két gyermeke a főszereplő, jobban illeszkedik a tanári pálya. Hogy mit kezd a 300 ezer forintos nyereményével, még nem döntötte el, de az iskolának is nyert 300 ezer forintot eszközfejlesztésre.



Fotó: Lang R.