Somogy Előreláthatóan többen jelentkeznek majd Bőszénfáról a hatósági áras tűzifaprogramra annak ellenére is, hogy az önkormányzat önerőből igyekezett kedvezményesen fához juttatni az ott élőket. Egy 1,2 hektáros erdőrész volt az önkormányzat tulajdonában, amelyet most erdőfelügyeleti engedéllyel kitermeltek és a 200 köbméter fát 22 ezer forintos áron már jórészt kiosztottak a faluban. Sokan azonban csak néhány köbmétert tudtak egyszerre vásárolni, mondta Nyitrai István polgármester, aki úgy gondolja, hogy néhány köbméter fa nem tart ki egész télen. Ennek megfelelően a szociális rendeletét is igyekszik átformálni a település. Összesen 60 köbméter szociális tűzifa is érkezik a faluba, de szerinte ez sem oldja meg a gondot. A polgármester hozzátette, az emberi felelősséget is fontosnak tartja, hiszen rosszul jár az, aki a nyári jó időben halogatta a tűzifavásárlást.

A program keretében háztartásonként legfeljebb 10 erdei köbméter mennyiség érhető el az ország 152 értékesítési pontján. Ennél a maximális mennyiségnél kevesebbet is, vagy akár részletekben is igényelhetünk majd. Előbb jelezni kell a tűzifaigényt, személyesen, e-mailben vagy telefonon. Az állami erdőgazdaságok a saját működési területükön fekvő települések népességét szolgálják ki. A szállítás költségeiről, valamint a fa feldolgozásáról a vevőnek kell gondoskodnia. A programban hengeres tűzifából a keménylombos bruttó 30 000 forintért, a lágylombos és a fenyő bruttó 19 000 forintért vehető egy erdei köbméter. A mennyiségbe beszámítják azt is, amit az idén május elsejétől már megvett tőlük az igénylő.

Fotós: Lang Róbert



A Sefag Zrt.-nél most töltik fel az átvételi pontokat tűzifával, azok nyitvatartásáról a honlapunkon található információ – közölte a társaság érdeklődésünkre. A Sefag Zrt.-nél a keménylombos kategóriába tartozó fafajok: tölgy, bükk, gyertyán, cser, vadgyümölcsök, juhar, szil, akác, kőris. Lágylombos kategóriába tartozó fafajok: hárs, éger, nyár, fűz, nyír. A megye területén a legtöbb település a Sefag Zrt.-hez tartozik, mindössze Bolhás, Berzence, Kaszó és Inke lakóinak kell a Kaszó Zrt.-hez menniük, illetve a megye legdélibb csücskében lévő Potony, Tótújfalu, Lakócsa és Szentborbás tartozik a baranyai Mecsekerdő Zrt.-hez.

Vannak meglévő és létesülnek új átvételi pontok a Sefag területén. A zselici, a kaposvári, a lábodi, a nagyatádi, a szántódi, a barcsi, az iharosi, a nagybajomi, és a marcali erdészet pénztáránál, illetve a csurgói faipari gyárnál lehet megrendelni az ársapkás tűzifát. A kaposvári, taszári, a somogyszobi, a salléri, a szántódi, a csurgói, a vízvári, a kiskorpádi, a barcsi, a marcali és a somogyvári MÁV-rakodónál lehet átvenni az igényelt fát. Kaszón a szentai vasúti rakodónál és a nagyatádi tűzifadepónál lesz átvételi hely. A nagyatádiak ugyanakkor a Sefag-hoz tartoznak.



A fakereskedőknek vannak kételyeik és félelmeik

A szándék nemes, mert a lakosság védelmében történt, de a termelő védelmében is lépni kell – felelte érdeklődésünkre a somogyszobi Mocz András, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) elnöke. Fontosnak tartja, hogy az erdőtulajdonosnak vagy erdőgazdálkodónak megérje kitermelni az árkorlátozás alatt is, mert ha nem, akkor félő, hogy nem fog – hívta fel a figyelmet erre.

Sokan csak egy köbméter tűzifát tudnak egyszerre vásárolni, mert annyi pénzük van, és a szállítást sem tudják megoldani, mondták el a véleményüket kaposvári fakereskedők a rendeletről. Egy köbméter fáért szerintük egy fuvaros nem fog megmozdulni, mert minimum 30 ezer forintot kérnek, hogy elmenjenek az erdőre. Tartanak attól, hogy sokan állnak majd sorba furgonnal az erdőgazdaságoknál, ahol nehéz lesz kiszolgálni őket.