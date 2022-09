A Pek-Snack Kft. kapta idén a Trade magazin által kiírt „Év Pop-up Üzlete” címet. A díjat Tapolcán egy szakmai találkozón, a Business Days konferencián vehette át Antal Csaba a Pek-Snack ügyvezetője és Molnár Gábor a Pek-Snack kereskedelmi vezetője néhány nappal ezelőtt. A magyar vállalkozás a címet a food truck (mozgó ételárusító) kitelepüléseinek, valamint autójuk modern kialakításának és haladó dizájnjának köszönhetően érdemelte ki.

A Pek-Snack országot járó food truckja rendszeresen részt vesz a meghatározó hazai rendezvényeken és fesztiválokon. A vállalat idén a többi között a VOLT, a Sziget és a Strand Fesztiválon is megfordult feltűnő és dizájnos járművével. Emellett a Forma–1 Magyar Nagydíjon és a Groupama Aréna főbb eseményein is jelen volt. A Pek-Snack Magyarország és a közép-európai régió meghatározó látványpékség-hálózata. Termékei országszerte több mint 1800 partnernél és több kiskereskedelmi láncban is kaphatók, valamint elérhetők Horvátországban, Szlovákiában és Bosznia-Hercegovinában is.