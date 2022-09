Fejszétől és fűrésztől hangos Bárdudvarnok; halmokban állnak a méteres fák, egy részüket már felkuglizták. – Van közte akác, tölgy és dió is, most daraboljuk fel és visszük az óvodához, iskolához, hivatalhoz. Ötven köbmétert a faluházhoz szállítunk – mondta el Kovács László, akinek ugyan az eredeti szakmája hegesztő, de a favágásban is nagy gyakorlatot szerzett már. – Otthon is régóta fával fűtünk, szerintem jobban fűt, mint a gáz – tette hozzá.

A bárdudvarnoki önkormányzat tulajdonában 110 hektárnyi erdő található. Évek óta innen termelik ki a tüzelőt. – Az iskolát faaprítékkal fűtjük, 150-200 köbméter elegendő a fűtési szezonban, a többi közintézményt fával fűtjük – mondta Mester Balázs, Bárdudvarnok polgármestere. Hozzátette: a jelenlegi energiaválság miatt száz köbméter tűzifát termeltek ki. Ez két évre lesz elegendő, s a közmunkások most hasogatják fel. A vágásérett fákat természetesen pótolják. A helyiek kedvezményesen vásárolhatnak tüzelőt. – Kizárólag a helyi lakosok kaphatnak keményfát – persze nem kereskedelmi mennyiségben –, köbméterenként 23 ezer forintért – mondta el a polgármester. Hozzátette: nagyon nagy az igény a téli tüzelőre, már hatvanan feliratkoztak. – Sokan fűtenek fával a településen, és azok is próbálnak fát beszerezni, akik csak rásegítenének a gázfűtésre – jegyezte meg Mester Balázs.

Kiemelte: a közintézményekben korábban a közmunkások fűtöttek, de mivel egyre kevesebben vannak, így valószínűleg fel kell vennie az önkormányzatnak egy fűtőt. Nemcsak az önkormányzati erdőből kerül ki tüzelő, hanem az utak mentén kivágott fák is bekerülnek a bárd­udvarnoki kályhákba, faapríték készül belőlük. A metszési hulladékot is összegyűjtik a faluban, azt is ledarálják. A fák között található akác, tölgy és hárs is, a legtöbb tavaszi vágás, és nem vizesek, már kiszáradtak.



Alföldi önkormányzatok is keresik a bárdi szénát

Bárdudvarnokon évek óta azon dolgoznak, hogy gazdaságosan tudják üzemeltetni a közintézményeiket. Számukra kincs az erdő, a vágásérett fákat kitermelik, és folyamatosan újakat is telepítenek. A legelőkön sem megy kárba a fű, ezekből kockabála készül, amelyet eladnak. Nagy igény van a szénára, már az Alföldről is érdeklődtek iránta. – Az energiaválság miatt sok önkormányzat és helyi lakos próbál felkészülni a télre, hogy a megnövekedett költségeiket valahogy csökkenteni tudják, mi szerencsés helyzetben vagyunk és vigyázunk is az erdőnkre, amelyből a kitermelt fák évek óta meleget adnak – emelte ki a polgármester.

