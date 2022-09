Minden baj ellenére az állattenyésztés kibocsátása jelentősen nőtt az elmúlt tíz évben. Míg 2010-ben 614 milliárd forint volt, 2020-ra 1026 milliárd forintra emelkedett, ami 67 százalékos növekedésnek felel meg. A tenyésztésszervezési támogatások 1,3 milliárd forintos keretéből 1,14 milliárd forint már gazdára talált.

Az agrárminiszter Kaposváron jelentette be, hogy a háború miatti uniós válságmentő támogatásból 6,2 milliárdot juttatnak a baromfi és sertéskoca tartóknak, ez a régen várt pénz a napokban érkezett meg.

A termeléshez kötött támogatási források csaknem kétharmada, évente több mint 129 millió euró dedikáltan az állattenyésztést segíti. Bár a tárgyalások ezen a területen már lezárultak, a számok akkor válnak hivatalossá, ha a most benyújtott stratégiai tervet az Európai Bizottság is elfogadja, erre akár hat hét múlva sor kerülhet.

Alkut ajánlott az agrárminiszter a pályázatot benyújtóknak

Alkut ajánlok, és a szavamat adom rá – fordult azokhoz a miniszter, akik az összesen 500 milliárd forintos állattartó telephely támogatási pályázatokban érdekeltek. Változtak az építőipari árak és költségek, ezért 2023-ban nyújtsák be új számokkal a pályázatokat, hogy ne veszítsünk forrásokat, javasolta. A támogatások ne a jövedelmet jelentsék a gazdáknak, mert az vékony jég, ehelyett az állatjólétet szolgálják, intette az érintetteket. Emellett a biodiverzitást és a genetikai állományőrzést szolgáló támogatások fontosságát is hangsúlyozta. Nagy István azt is bejelentette, hogy a nemzeti parkok legelőin gazdálkodó állattartóknak újabb 25 esztendőre meghosszabbítják a haszonbérletét, ha nincs kifogás a működésük ellen.