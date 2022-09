Csúcsévnek számít az idei a Dunántúlon méztermelés szempontjából. Somogyban harminc évvel ezelőtt volt ilyen bőséges a repce-, az akác- és a hársméztermés. Sajnos azonban nemcsak a mennyiség, hanem az ára is rekordokat döntöget: az egyik kereskedőlánc üzletében hatezer forintos áron kínáltak 900 grammos akácmézet. Az egyik közösségi oldalon köröz a fotója az aranyáron mért méznek.

– Az akácot az idén 1800–2000 forint közötti áron vásárolták fel. Úgy érzem, hogy tavaly ráfáztak a kereskedők. Leszerződtek a mézre, ám a termés katasztrofális volt. Talán emiatt nem vállaltak be többet az idén – mondta Mészáros János, a Zselic Méhészeti egyesület elnöke, aki szerint a méhészek nem fognak emelni a termelői áron, hiszen azt senki nem szeretné, ha a nyakán maradna a méz. – A multiknál tapasztalható áraknak semmi köze a felvásárlási árhoz, inkább a gázolaj és a fűtés ára befolyásolja. A termelőktől felvásárolt mézet 30 fokon homogenizálják és üvegekbe töltik. Ez a folyamat is emeli az árat.

Mészáros János szerint a piacon 3 ezer és 3800 forint között lehet akácmézet kapni, a reális ár 3200–3500 forint között mozog, amely már az infláció követését is tartalmazza. Azt javasolta, közvetlenül a termelőtől vegyük a terméket, akár már most is, karácsonyra.

– A felvásárlás megállt – hívta fel a figyelmünket Juhász Zsolt, aki szintén méhészkedik. – Tavaly és idén is el tudtam adni a mézet, így nem esem kétségbe, s ha szükséges, árat is emelek. Jó minőségű mézet készítek, s biztos vagyok benne, hogy meglesz a piaca – mondta a méhész, aki tavaly 4 ezer, idén 4500 forintot kér az üveges akácméz kilójáért. – A felvásárlási ár a hordós árat jelenti, 2000 forint a hordóban eladott termelői méz kilója. Vannak, akik az üvegbe töltött mézet olcsóbban adják, de úgy vélem, leértékelik a saját munkájukat a gyorsabb bevétel érdekében. Vállalni kell a minőséget – mondta Juhász Zsolt, aki szintén a tudatos vásárlásra hívja fel a figyelmet. A vásárlást ő is a termelőknél javasolja.



Fotó: Lang Róbert

Legalább egy ezressel drágább a multiknál a méz



Körülnéztünk mi is, mert nem hittünk a szemünknek. Három különböző bevásárlóközpontba ugrottunk el Kaposváron. Mindenhol a 900 grammos kiszerelésű akácmézet kerestük. Az első helyen 4699 és 4799 forintért találtuk az akácmézet, kiszámoltuk: ebből kilója 5332 Ft lenne. A következő helyen 500 grammos kiszerelésben adták az akácot, amelynek kilója csaknem 5 ezer forintra rúgna. A harmadik helyen 5130 forint volt a 900 grammos kiszerelés, ennek megfelelően kilója 5700 Ft. – Kíváncsi lennék az éves statisztikákra, hogy leemelik-e a vásárlók a multik polcairól a mézet – mondta Mészáros János.