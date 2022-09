Mintegy másfél millió forintot kapott a Belügyminisztériumtól a hetesi önkormányzat. Ebből 72 köbméternyi tűzifát tudnak vásárolni. Pavelka Béla polgármester érdeklődésünkre elmondta, úgy döntött a testület, hogy a település pénzéből még hozzátesz a támogatáshoz, így 80 köbméternyi tüzelőt vehetnek. – Emellett van még készleten körülbelül 15 köbméternyi fánk, ezzel is a családokat tudjuk segíteni – hangsúlyozta Pavelka Béla.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan nagy az érdeklődés a téli tüzelő iránt. A rászorulók azonban csak novemberben kaphatják meg a nagyjából másfél-két köbméternyi fát – tette hozzá.

A legtöbb szociális tűzifa a 2-es választókerületbe, Barcs és környékére jut az idén. Hatvannyolc település, több mint 150 millió forint értékben, összesen csaknem 7600 köbméter tüzelőhöz jut. A vései önkormányzat szerdán kapta meg a mintegy 2 millió 700 ezer forintos támogatást, amelyből 121 köbméternyi tűzifát vásárolnak hamarosan. Bertók László polgármester elmondta, napokon belül aláírják a szerződést az egyik erdészettel és várhatóan karácsony előtt minden családnak kiosztják majd a tüzelőt. – Az előző évek tapasztalatai szerint, akik igényelnek, kapnak is tűzifát. A közmunkásoknak azonban nem lesz egyszerű felpakolni ekkora mennyiséget – mondta Bertók László. – Az a baj, hogy összesen kettő férfi közmunkásunk van, ezért ki kell találunk valamit, hogy ne terheljük le őket. Tudnánk még felvenni munkásokat, de nincsen egyetlen jelentkező sem, mert szerencsére mindenkinek van főállása – tette hozzá Vése polgármestere.

Bőszénfára is jut majd téli tüzelő. Idén 47 köbmétert vásárol az önkormányzat, azonban volt olyan év, amikor száznál is többet vettek. Nyitrai István, a település vezetője elmondta, várhatóan sok család igényel majd tüzelőt, ezért körülbelül csak fél köbméternyi jut mindenkinek. A polgármester arról is beszélt, hogy az önkormányzat a saját erdejéből vágott ki fát. A téli tüzelőnek valót köbméterenként 22 ezer forintért árulták. A fából több bőszénfai is vásárolt az elmúlt időszakban. A somogyaszalói rászoruló családok sem maradnak szociális tűzifa nélkül. Törzsök Gabriella, a falu polgármestere kérdésünkre elmondta, 52 köbmétert tudnak majd vásárolni. A fát már nagyon várják a helyiek. Szinte naponta megkérdezik, hogy mikor juthatnak hozzá a tüzelőhöz.