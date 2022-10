Miközben a megyénkben élők száma a kivándorlással és a természetes fogyással 301 ezerre csökkent, 2018 óta népességrobbanást regisztráltak a romák körében: 32 ezerről 59 ezerre nőtt a számuk, vagyis megduplázódtak a Debreceni Egyetem országos kutatása alapján – hangzott el a platformon, ahol az is kiderült, hogy 87 aktívan működő roma települési nemzetiségi önkormányzat tevékenykedik Somogyban. A fórum a romák felemelkedéséért folytatott jó gyakorlatokat hivatott bemutatni. Ilyen a Tanítsunk Magyarországért Program is. A platformon részt vett egy negyedéves roma szakkollégiumi hallgató, Perlaki Kata, aki jelenleg hét hátrányos helyzetű roma diákot mentorál. Elsősorban kulturális élményekhez szeretné juttatni a fiatalokat, de ha szükséges, iskolai felszerelést is vásárol nekik. Nemrég egy beás dalt sajátítottak el közösen. Egyik mentoráltja, a pálmajori Orsós Raul András is elkísérte, aki pályaválasztás előtt áll. Hentes szeretne lenni, de hegesztőként vagy mezőgazdászként is szívesen boldogulna.

Fotós: Lang Robert Kaposvar

A konferenciák akkor érnek valamit, ha a résztvevők beteszik a lábukat a cigánytelepekre – hangsúlyozta Gombos Péter campus-főigazgató helyettes, aki Kovács Zoltán docenssel a Szentandrássy István Roma Szakkollégiumról beszélt. A megyei cigányság hozta létre a roma szakkollégiumot, és ez példa nélkül állt az országban, utalt erre Bogdán Imre, a Somogy Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A roma és hátrányos helyzetű fiatalok helyzetéről a felsőoktatásban címmel Orsós Anna egyetemi docens tartott előadást, és a szakkollégium hallgatóival kerekasztal-beszélgetést folytattak. A konferencián részt vett Somos László plébános, a kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány elnöke és Dér Tamás kaposvári alpolgármester is.

Az országos fórumsorozatot az EU támogatásával valósították meg azzal céllal, hogy a társadalmi felzárkóztatás legfontosabb kérdéseiről ejtsenek szót, mondta köszöntőjében Ulicska László, a Belügyminisztérium főosztályvezetője. Kaposváron a roma gyerekek oktatásáról beszélgettek, és arról, hogyan tudják elősegíteni a továbbtanulásukat. Még két somogyi helyszíne lesz a beszélgetéseknek, Somogyvárra és Kadarkútra is ellátogatnak.