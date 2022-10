Néhány pincészet már az idei, új borát is csapra verte. A látogatók Irsai Olivér, Sauvignon blanc és többféle rozét is megkóstolhattak. Az egyik pincészet a vörös libás borát is „elvitte” a fesztiválra. Bór Norbertné a Balatonlellei Hegyközség munkatársa, a program egyik szervezője lapunknak elmondta, az esemény ötlete néhány évvel ezelőtt a hegyszépítő baráti társaság fejéből pattant ki, azóta pedig igyekeznek minden évben megszervezni. A koronavírus-járvány miatt azonban egyszer elmaradt. Bór Norbertné hozzátette, a fesztivál egyik célja, hogy ősszel is minél több embert csábítsanak a Balaton partjára.