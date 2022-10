Vércukor, vérnyomás, EKG mérés is várta az érdeklődőket csütörtökön a kaposvári kórház udvarán. Szörényiné Ványi Gabriella, a Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájának vezetője elmondta: a délelőtt folyamán szűk három óra alatt közel százan vettek részt a vizsgálatokon. Hozzátette: sokan pár éve voltak ilyen szűréseken és látni szerették volna milyenek az értékeik. A Videoton csapata tizenöt fővel érkezett az egészségnapra. Budai Mónika, a vállalat hr vezetője elmondta: kiemelt figyelmet fordítanak a szűrővizsgálatokra, idén a toponári centrumban tüdőrák vizsgálatot szerveznek dolgozóinak. Az egészségnapon átadták a Bringázz a munkába díjakat is. Az első helyezésnek Kovácsné Major Veronika örülhetett, aki minden nap öt kilométert teker munkahelyére. – Imádok biciklizni munkába és bevásárolni is ezzel közlekedek, esőben, hidegben is jól beöltözök, akkor is kerékpározok – mondta el a kórházi dolgozó. – Nagyon örülök, hogy sikerült megmozgatni Kaposvár iskoláit, társszervezeteinket és a vállalatok munkatársait, az volt a célunk, hogy felhívjuk a tél beköszönte előtt a figyelmet az egészséges életmódra és a szűréseken való részvételre – mondta el Moizs Mariann, a Kaposi Mór Oktató Kórház főigazgatója. Hozzátette: a rendezvényen a mellrák elleni küzdelem központi téma volt. – Hazánkban a legtöbb nő mellrákban hal meg, legalább évente kétezren és sok somogyi is érintett, nem győzzük eleget hangsúlyozni a szűrővizsgálatok fontosságát, sajnos a covid óta még nem sikerült visszatérni a magas szűrési százalékokhoz – emelte ki a főigazgató.