Azóta hazánkban, megyénkben is igazi hagyománnyá vált ez a nap. – Már szokássá vált, hogy október elsején kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket – mondta Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke. – Szüleink és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz felénk, kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra. Hiszen a mi világunk szüleink, nagyszüleink életével, munkásságával kezdődött. Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a nemzet s most már a jól megérdemelt pihenés éveit töltik. Szeretettel gondolunk rájuk, s nemcsak ezen a napon, hanem az év minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig a rendelkezésünkre állnak. Idős koruk tapasztalatával helyükre tudják tenni a dolgokat, tudják mi a jó, amit továbbadhatnak, s tudják mi az a rossz, amit el kell kerülni a következő generációnak. Nekünk, ma még aktívan dolgozóknak a feladatunk, hogy megfogadjuk tanácsaikat, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. A család gondoskodása mellett az önkormányzatnak és a helyi civil társadalomnak is mindent meg kell tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat, hogy érezzék, fontos részei az életünknek. Kívánom, hogy élvezzék életük minden egyes pillanatát, az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van rájuk, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, s csak ők tudnak. Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánok minden idős somogyi polgárnak! Isten Áldja Mindnyájukat!

Fotó: Lang Róbert