– A vevőink zöme általában az olcsóbb árukat keresi, s gyakran abból is kevesebbet vesznek, ami természetesen kihat a bevételünkre – mondta Somogyi Imre, a nagyberki So-Mix. Bt. ügyvezetője. – Egy mozgó ábécével látjuk el a munkát, hat éve dolgozunk, Mosdós, Szabadi és Jágónak térségében járjuk végig a falvakat.

A kaposfői Horváth Zoltán szerint a vásárlók legtöbbje nagyon megfontoltan költ, mivel rengeteg cikknek felment az ára. Van, aki már egy 400 forintos kakaós csigát is meggondol, vagy egy doboz töpörtyűt, ami 1400 forintba kerül. Az olyan alapélelmiszer, mint a tojás is nagyon megdrágult: egy 10-es doboz 1100 forint. A kaposfői vállalkozás 2008-ban indította el a mozgó ABC-üzletágat.

– Négy mozgó ábécét tartunk fenn és csaknem 30 települést látunk el friss áruval – mondta Stikl Gábor kaposvári vállalkozó. – Ezt a munkát nyolc éve kezdtük, az utóbbi időben alaposan megugrottak a költségeink.

Egy járműbe három hűtőgépet szereltek, s a kisbuszokba piaci áron tankolják a gázolajat. Havonta több mint egymillió forintot fordítanak üzemanyag-vásárlásra, a furgonok Orcin, Bonnyán, Andocson és Viszen kívül Somogybabodra is eljutnak. A kaposvári vállalkozó kivárási időszakként tekint a következő egy-két hónapra, egy azonban biztos: nem szeretnék csökkenteni a mozgóbolttal ellátott falvak számát, annak ellenére sem, hogy további kiadásnövekedés előtt állnak: csak a közelgő téli autógumi-csere nagyjából 600 ezer forintba kerül, s 2023-ban újra esedékes a kötelező béremelés.

– A mozgó ábécé több kistelepülésen szinte az egyetlen vásárlási lehetőség, s igyekszünk széles választékot kínálni – hangsúlyozta. – Vevőink között gyakran vannak idős, egyedül élő emberek. A gyakori áremelés nyilván minket sem kerül el, nálunk három hete nagyjából 20 százalékkal drágult a kenyér és a pékáru. Eddig minimális csökkenést érzékeltünk a forgalomban, van, aki a kilós helyett fél kiló kenyeret kér, az pedig ma már mindennapos, hogy az édességen spórolnak a vásárlók.



Harminc község lakóiról gondoskodnak



A kaposvári Ács Pékségnél csaknem nyolcszorosára nőtt az energiaszámla az elmúlt időszakban. Öt mozgó ábécét indítanak útnak nap mint nap, még 2000-ben vágtak az üzletágba, s nagyjából 30 község lakóiról gondoskodnak. Ács András, a vállalkozás vezetője hangsúlyozta: hosszú távon gondolkodnak, úgy akarják folytatni ezután is a tevékenységüket, hogy megérje. Költségeiket folyamatosan elemzik, értékelik, a visszatérő élelmiszer-drágulás miatt többször emeltek árat. Hétfőtől a kenyér és a pékáru ára nagyjából 15 százalékkal nőtt.

– Szerintem elég jó árakon dolgozunk, bár banánból, édességből az utóbbi időben ritkábban vesznek, s a korábbinál jóval többen keresik eleve az olcsó alaptermékeket – emelte ki.