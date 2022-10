Eddig havonta átlagosan félmillió forintos gázszámlát kellett fizetnie a kaposvári Roxínháznak. A társulat ezt az összeget kigazdálkodta, az új árakat azonban már nem tudják. A téli időszakban több millió forintra emelkedne a rezsiköltségük, ezért úgy döntöttek, hogy átszervezik az intézmény működését.

Pintér Kata a Roxínház rendezője lapunknak elmondta, a nagy termet és a színpadi öltözőket csak az előadásokra fűtik fel, hogy a színészek és a nézők ne fázzanak. Hétköznap a próbákat kisebb helyiségekben tartják meg, az irodák közül csak egyet használnak majd. A Roxínházban hamarosan elektromos fűtőberendezéseket is vásárolnak és azokkal is melegítik majd a termeket. Pintér Kata hozzátette, nem biztos, hogy sokat tudnak faragni a rezsiköltségen, de ha csak annyit kell fizetniük, mint az elmúlt télen, akkor már megérte az átszervezés.

A Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola kaposmérői székhelyét és a kaposvári Vasvári Pál utcai telephelyét érinti jelentősebben a megemelkedett energiaár. A megyében összesen 15 helyszínen oktatnak diákokat, 13 intézmény azonban külső telephely, ezért külön rezsit ott nem kell fizetniük. Kecskés Miklósné a művészeti iskola igazgatója érdeklődésünkre elmondta, vannak olyan általános iskolák, ahol a korábban megszokott nagy próbaterem helyett kisebben kell majd oktatniuk a diákokat. Hozzátette, néhány helyen megemelték a termek bérleti díját. Óránként néhány száz forinttal fizetnek többet.

Varjas Tamás a szennai Zselic Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója megkeresésünkre elmondta, úgy próbálnak meg spórolni, hogy kevesebb energiát használnak el. Van olyan próbatermük, ahol 18 foknál melegebbre nem fűtik be az épületet. A gyerekek folyamatosan mozognak, ezért nem kell attól tartani, hogy fáznak majd. Varjas Tamás arról is beszélt, egyik épületükben – ahol a zenei foglalkozások zajlanak – a felső szintet a télre lezárják, hogy kevesebbet kelljen fűteniük. Hozzátette, a drága rezsiköltséget nem tudnák kigazdálkodni, ahhoz emelniük kellene a díjakon, azt azonban nem szeretnék.



Jól jönne most az igazi Süsü a Roxínházban, valódi tüzet okádva olcsóbban melegedne a színpad és a nézőtér

Fotó: Lang Róbert

Minden előadást megtartanának



A kaposvári Bábszíntér sincs könnyű helyzetben. Csíkvár Tímea a Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány elnöke érdeklődésünkre elmondta, távhővel tudják felfűteni az épületet, ennek a költsége azonban jelentősen megemelkedett. Eddig havonta 300 ezer forintot fizettek, az új számítás szerint azonban most 1 millió 600 ezer forintot kellene. – Gondolkodunk a megoldáson, de nem vagyunk könnyű helyzetben – mondta az alapítvány elnöke. – Sajnos az idén semmi olyan pályázat nem volt, ami a működésünket segítené, ezért nincsen egyszerű dolgunk. Ennek ellenére nyitva leszünk. Igyekszünk minden előadást, a bérletest és a matinét is megtartani, a termet pedig fűtjük, hogy a nézők ne fázzanak majd – tette hozzá Csíkvár Tímea.