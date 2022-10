Több, mint tíz éve lakik a Liget otthonban Réffi Ferencné. – Nagyon szeretek itt lakni, sosem unatkozunk, jó a közösség – mondta el a 82 éves nyugdíjas.

Rajta kívül még több, mint félszázan laknak az otthonban, amely idén harminc éves fennállását ünnepli. Turnár Jánosné, a Kaposvári Szociális Központ vezetője örömét fejezte ki, hogy két és fél év után újra rendezvényt tarthattak, a jubileum mellett az idősek hónapját ünnepelték.

Fotók: Lang Róbert

Lelovicsné Tóth Éva, a Liget Otthon szakmai vezetője felidézte: a Liget otthon elődje egy régi családi ház volt a Szent Imre utcában, az ingatlant egy szépkorú házaspár hagyta a városra. Itt működött tizenkét férőhelyes gondozás, majd a Vak Bottyán utcai épületbe költöztek. 1992-ben 32 férőhellyel nyitottak meg, 2000-ben pedig hatvan férőhelyre bővült az otthon. Több felújítás is történt az évek alatt, 2018-ban elkészült a nappali klub épülete, kicserélték a főépület tetejét, kialakítottak udvari idős kondiparkot és modernizálták a szobák bútorzatát is. Évek óta gyakorlati oktatás is folyik az intézményben.

– Harminc éve szeretettel, odaadó szakértelemmel várjuk az idős embereket, aki biztonságra, társaságra, szeretetre, hasznos időtöltésre és barátokra vágynak – mondta az intézményvezető. Szita Károly, Kaposvár polgármestere köszönetet mondott Szabados Péternek, korábbi városvezetőnek, akinek irányítása alatt fogalmazódott meg egy hiánypótló, városi idősotthon ötlete, amelyet pár évre rá már polgármesterként avathatott fel.

– Évtizedek óta figyelemmel kísérem az otthon fejlődését, remélem érzik, hogy figyelmünk nem csak ezen az egy napon irányul a város idős polgáraira. Ha körülnéznek Kaposváron, látják, hogy mennyi minden megvalósult önöknek köszönhetően – emelte ki a polgármester. Az ünnepség végén a Gyöngyfa otthon lakói átadták ajándékaikat a lakóknak, majd közösen kóstolták meg az otthon épületét ábrázoló tortát.