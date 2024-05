New York–Kaposvár Valószínűleg egyszer majd az ő életéből is kikerül egy kötetre való történet, hiszen Kerekes Judit matematikaprofesszor édesanyjához, a Kaposváron jól ismert és 102 évet élt Kerekes Istvánné Lottikához hasonlóan tartalmas élet­utat járt be. 1997 óta a New York-i Staten Island-i Egyetem munkatársa, a matematika tanszék vezetője volt 15 éven keresztül.

Fotó: Kovács Tibor

Annak idején maga sem gondolta volna, hogy magyar pedagógusként esélye lehet a tengerentúlon tanítani. – Az akkori kecskeméti főiskolán tanítottam, és emellett Ausztriában is oktattam, ahol a rektor javasolt engem egy Egyesült Államokban folyó programba, hogy képviseljem a kontinenst – mesélt Amerikába vezető útjáról Kerekes Judit. – Először csak legyintettem az egészre, úgy gondoltam, egy kis magyarnak mi esélye lehet. Ma pedig ennek a kis magyarnak a matematikakönyvéből tanulnak a New York-i Staten Island Collegen a leendő tanárok.