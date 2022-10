A kaposvári Digitális Tudásközpontban két gépen lehet egyszerre egyéni pályaorientációs felmérést készíteni. A kognitív képességeket, a személyiségjegyeket, pszichomotoros képességet mérik fel velük. A tanfolyamok és a szakkörök résztvevőinek is gyakran felajánlják azt az egy–másfél órás lehetőséget, amely kapcsán kérdések megválaszolásával és a feladatok megoldásával fény derülhet arra, milyen képességterületen lennének sikeresek, milyen szakterület felé induljanak a későbbiekben a gyerekek.

– Nem jellemző, hogy a gyerekek maguktól jöjjenek el hozzánk pályaorientációs mérésre. Gyakran el is kerüli a diákok figyelmét, hogy erre is van lehetőség – mondta Karmacsi Szabó Anikó, a Digitális Tudásközpont vezetője. Március óta 250 diák mérését végezték el. A felmérés eredményét azonnal ismertetik a diákokkal, gyakran olyan szakterület is megmutatkozik, amire a család nem is gondolt.

– Volt rá példa, hogy a diáknak „AHA” élménye volt. A mérés után közölte, hogy kipróbálja magát az ismeretlen területen. Előfordult az is, akinél egyértelműen megmutatkozott, hogy a kézügyessége nem az erőssége, ám olyan szakmát nézett ki magának, ahol elsődleges szerep jutna a finommotorikának, így szintén elgondolkodott az eredményen – tette hozzá Karmacsi Szabó Anikó.

– Azoknál a gyerekeknél, akiknek szerteágazó az érdeklődési körük, gyakran merül fel olyan terület, amelynek erőssége korábban ismeretlen volt. Különböző mérések kapcsán lehet különböző az eredmény, de ez azt jelenti, hogy inkább többféle terület ugyanolyan hangsúlyt kap – tudtuk meg Táskai Erzsébettől, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgató helyettesétől.

– Az egyéni felmérésre jelentkezők vagy bizonytalanok, vagy megerősítést szeretnének nyerni döntésükhöz. Több dologra kell figyelni. A gyerekek egyéni erősségeinek megállapítása a legfontosabb, az önismeret nagy hangsúlyt kap, hogy minél többet tudjanak meg ők is magukról. Fontos figyelembe venni az állandóan változó munkaerőpiaci igényt is, amit igen nehéz három-négy évre előre megjósolni. Fontos, hogy a pályaválasztási tanácsadás során szerezzenek kompetenciákat, hogy az állandóan változó munkaerőpiacon megállják a helyüket, amelyben a folyamatos tanulás segít – mondta Táskai Erzsébet. A szakszolgálat az elmúlt tanévben csaknem 600 diák egyéni mérését végezte Somogy megyében, arról azonban nem lehet tudni, hogy a diákok mennyire tartották vezérfonalnak a mérések eredményeit. Ezt az Oktatási Hivatal sem tudja követni, mert bár a köznevelési törvénybe foglaltak alapján minden évben kötelezően vizsgálják csoportos formában a nyolcadikosokat, a mérések anonim módon történnek. Somogyban 2021-ben 2972 tanuló vett részt az Oktatási Hivatal kötelező mérésében.

A diákok érdeklődésére és kompetenciájára irányuló kötelező vizsgálatot központi fejlesztésű mérőeszközzel végzik. A Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz, azaz a POM önismeretre alapozó, a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai készségeket és kompetenciákat is vizsgáló online tesztjeivel a tanulók megtalálhatják az érdeklődésüknek, kompetenciáiknak leginkább megfelelő életpályákat. Az alkalmazás tavaly június óta bárki számára ingyenesen elérhető. Az idén október elejéig Somogy megyéből 148 általános iskolás és 482 középiskolás diák vette igénybe a szolgáltatást.

Kampánymérés a gimnáziumban

Mennyire szeretne bútort szállítani? Mennyire érzi képesnek magát a tevékenységre? Jelölje a skálán egytől tízig! Mennyire szeret gyöngyöt fűzni? Ezekhez hasonló kérdésekre kell választ adniuk a gyerekeknek a több mint egy órás mérés kapcsán. A Digitális Tudásközpont két gépével azon kívül, hogy tevékenységeken alapuló állításokra keresik a diákok válaszát, pszichomotoros képességeket is mérnek.

– A középiskolások pályaválasztását is szeretnénk segíteni, ezért a héten kampánymérésbe fogunk a héten. Budapestről hozunk harmincöt–negyven gépet, és keddtől a Táncsics-gimnáziumban tesszük őket elérhetővé a tanulóknak – mondta Karmacsi Szabó Anikó.