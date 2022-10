A megnövekedett energiaárak miatt nehéz helyzetbe kerültek a turisztikai szektor vállalkozásai. Mint arról már írtunk, a KISOSZ somogyi szervezete is szorgalmazta, hogy kormányzati segítséget kapjanak az érintettek. A napokban kiderült, hogy két szakmaközi szövetség, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ), a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetsége (KÖZSZÖV), a Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI) és a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) valamint a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) is levélben fordult a kormányzat érintett minisztereihez. Erre Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter úgy reagált, hogy a kormány segíteni akar.

Megkerestük az MSZÉSZ elnökét, Baldauf Csabát a tárgyalásokról, aki elmondta: keresik a lehetőségeket. Kérdésünkre, hogy megmenekülhetnek-e a vállalkozások egy esetleges megállapodás esetén a kényszerű bezárásoktól, azt mondta: mindenki nem, de enyhíteni lehet a válság okozta károkat.

– Egyelőre nem tudunk balatoni szállodáról, amely az energiaárak miatt bezárt volna. De nem lepődnék meg, ha hamarosan kapnánk hírt ilyenről, tette hozzá a szakmai szövetség elnöke.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke korábban a Somogyi Hírlapnak arról beszélt: nagy gondok vannak a szektorban, hiszen a rezsiköltségek többszörösére emelkedtek sok vendéglátóhelyen. Ez pedig nem jó hír a mára négy évszakosra bővült balatoni turizmusnak. Tóth Balázs, aki évek óta a koncepció megvalósulásán dolgozik, úgy látja, hogy elkerülhetetlenek a bezárások. – A balatoni turizmus rákfenéje korábban is a szezonalitás volt, télen csak azok maradtak nyitva, akik meggyőződésből üzemeltettek egy helyet. Ez a közeljövőben még inkább így lesz, mondta a BL Yacht Club vezetője. – Amikor olyan patinás helyek zárnak be, mint a soproni Hotel Lövér, addig a Balatonnál is marad a szezonalitás.



Balatonlellén nyeltek egy nagyot és haladtak tovább

Tóth Balázs, a balatonlellei BL Yacht Club vezetője arról is beszélt lapunknak, hogy a BL-ben is sokszorosára nőttek a rezsiköltségek. – A számlák összegeit látva nyeltünk egy nagyot és mentünk tovább azon az úton, amelyet már tíz éve építünk a munkatársaimmal a lellei üdülőkomplexumban – mondta. – Tisztában vagyunk vele, hogy veszteséges lesz a működésünk, de bízunk benne, hogy a helyzet előbb-utóbb változni fog, mondta.