November 2-től egy hétre ismét lezárták a 67-es gyorsforgalmi Mernyeszentmiklós és Somogybabod közötti szakaszát. Az Útinform internetes tájékoztatása alapján a lezárás oka nem kideríthető. Az útpályán szerda délelőtt láthatólag még nem történt semmi, sértetlennek tűnik, illetve csupán egy funkcióját vesztette el: nem lehet rajta haladni.

Az elmúlt időszakban többször is lezárták az érintett útszakaszt, ezzel terhelve a gépjárműforgalmat a környező települések útjaira. A lezárás annál is érdekesebb, mivel a most épülő, illetve négysávossá bővölő "látrányi elkerülőn", serény munka zajlik, gyakorlatilag egymást érik a dolgozó munkagépek. Ám a forgalom elől mégsem kellett lezárni, haladhat a forgalom. Ennél feltételezzük komolyabb munka fog a most lezárt úton zajlani, ha szükséges volt a teljes lezárás.