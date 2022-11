Egy őzike nézett velünk farkasszemet Kurunczi Norbert portáján, ahol Pepe kutya is szaladt üdvözölni, hogy a kötelező simogatást bezsebelje tőlünk. Ezt látva aztán Bambi is közel merészkedett hozzánk. – Nem mindenkivel ilyen közvetlen – magyarázta Norbi, akinél több tucat macska is menedékre lelt már az évek során. A vállalkozó Budapestről költözött Balatonőszödre, és rabul ejtette a természet.

– 2008-ban volt egy törés az életemben, akkor költöztem ide a fővárosból, mostanra vannak már malacaim és egy kis lovam is – utalt a pónilovára „ Rókales” Norbi, miközben egy kennel ajtaját nyitotta.

Málna, a napokban csapdából mentett rókalány ücsörgött türelmesen a kerítés túloldalán. – Hamarosan visszaengedem a természetbe, de még kezelés alatt áll – mondta Norbi, aki már egy nagy tervet is dédelget: egy menhelyet kezdett kialakítani nekik.

Az egész a macskákkal kezdődött. – Először befogadtam egy cicát, és onnantól nem volt megállás, szinte minden nap mentettem egyet – mondta. – Felgyógyítottam őket és utána gazdit kerestem nekik. Öt-hat helyen gondoskodtam etetéssel a macskákról, az egyik egy szőlőhegyi porta volt – mutatta az útba eső helyet, ahol három évvel ezelőtt egy róka is a macskák közé vegyült. – Ladynek neveztem el, akivel nagyon bensőséges viszonyt alakítottunk ki egymással. Annyira, hogy amikor kölykei lettek, bemutatta nekem őket. Úgy megbízott bennem, hogy néha itt is hagyta őket, vigyázzak rájuk. Egyik kölyke a mostani „saját” rókám, Foxy. 2020-ban született, férges beteg volt, de hazavittem, s miután meg­gyógyult, velem lakott, még az is előfordult, hogy együtt aludtunk. Most kint él a Berekben, de rendszeresen hazajár reggel-este. Néha az ablakon át érkezik meg, minden nap kap ételt, de vadászik is. Gyakran a kölykeinek is innen visz eleséget. Nagyon családcentrikus – avatott be mosolyogva a családi titkokba a Rókales ötletgazdája, aki videók segítségével mutatja be a ravaszdik izgalmas életét.

Norbi támogatók segítségével a Rókales Alapítványon keresztül és rókás termékek eladásával szeretné előteremteni a megálmodott rókamenhely fenntartásához szükséges forrásokat. Egy webshopot is tervez. – Sok rajongója van a Rókalesnek, csaknem kétszázezer a követők száma mostanra. Volt olyan videó, amelyet 24 óra alatt csaknem kétmillióan tekintettek meg. Eddig húsz rókát sikerült rehabilitálnom, úgy érzem szükség van a munkámra – mondta a fiatalember, aki pénzt és energiát nem sajnál, ha állatok megmentéséről van szó.



Enyhítené az emberek és rókák közötti feszültséget is

A célom az, hogy megmutassam, milyen jó fejek tudnak lenni a rókák, rengeteg kártevőt elpusztítanak – mondta Norbi, aki az emberek és a rókák közötti feszültséget szeretné enyhíteni. – Előfordul ugyan, hogy meglátogatnak egy-egy tyúkudvart, ám a baromfit javarészt a nem megfelelő higiéniás körülmények tizedelik. A veszettségtől sem kell már tartani, hiszen évek óta nem volt hazánkban veszett róka a vakcinázásnak köszönhetően.

– A másik hazajáró rókám Luca, akit kisrókaként kortorékból mentettem. Néha el-eltűnik, de ha nem merül le a GPS-ében az elem, pontosan tudom, merre jár. Nyáron nem szeretnek mozogni, csupán néhány kilométert tesznek meg. Inkább hűsölnek, de a hidegben 15–20 kilométert is lejárnak naponta. Luca rekordja 35 kilométer volt eddig – mondta a rókás influencer. – Nyolc nap után elengedem őt is, ha megkapta a szükséges kezelést. Szerencsém van, mert egy állandó állatorvosi gárda és önkéntesek segítenek ellátni a rókákat. A mentett rókákat nem szoktatom magamhoz, hogy a természetben újra megállják majd a helyüket.