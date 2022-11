A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium tornatermében diákolimpiai focidöntőt rendeztek szerdán. Az ott pályára lépők közül senki sem panaszkodott az alacsonyabb hőmérsékletre, azonban a gimnáziumba járó szülők közül többen már aggódnak, nehogy megfázzon a gyermekük testnevelésórán, és ezt a szerkesztőségünknek is jelezték.

– Hozzánk még panasz nem érkezett emiatt – felelte érdeklődésünkre Vámosi László, a kaposvári Táncsics-gimnázium igazgatója. – A vonatkozó rendeletet tanulmányozva én úgy tudom, hogy a tornatermekben 16 foknak kell lenni, hiszen a tantermekben szükséges a 18 fokos hőmérséklet, és a tornatermekben két fokkal alacsonyabb hőmérséklettel számolnak. Ennek ellenére nálunk eléri a 18 fokot, éppen tegnap voltam lent a tornateremben. Valóban volt olyan eset, hogy nem érte el, de annak az volt az oka, hogy meghibásodott a fűtésünk. Ekkor a tankerülettel egyeztetve nem engedtünk testnevelésórákat tartani, helyette a diákok felöltözve sétáltak a városban, amíg helyreállt a fűtés.

Összesen 150 gyermek jár tornaórákra a Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába a településről és a környékéről. – Hozzánk sem érkezett eddig szülői panasz – felelte Tóthné Bali Klára, a somogyjádi iskola igazgatója. – Mi is arról tudunk, hogy 16 fokig kell a tornacsarnokban biztosítani a hőmérsékletet, és ezt egy picit alacsonynak érezzük annak ellenére, hogy mozognak a gyerekek. A pedagógus is megérzi, mert ő nem mindig végzi a gyerekekkel együtt a feladatokat. Tudomásul vettük, és igyekszünk megfelelni a rendeletnek. A szülőket és a gyerekeket mindenesetre arra kértük, hogy ne csak póló és rövidnadrág legyen a viselet tornaórán, hanem melegítő és pulóver, mackónadrág.

A lábodi Kótai Lajos Általános Iskolába sok hátrányos helyzetű diák jár. Az észszerűség határain belül odafigyelnek az energiafelhasználásra, ezért biztosítják a tornateremben a 18 Celsius-fokot, válaszolta kérdésünkre Dominkó János igazgató. Azt is elmondta: trikó és rövidnadrág helyett a gyerekek náluk is jól felöltözve mozognak a tornaórákon, hosszú ujjú és termoruhákban sportolnak, nehogy megfázzanak.

A fűtés korszerűsítése segíthet

A lábodi iskolában a testnevelésórák lefedik a tornaterem kihasználtságát, ezen kívül délután egy dzsúdóegyesület tart itt foglalkozást, általában 16 óra után. Dominkó János igazgató elmondta azt is: más sportrendezvényt nem tartanak, amelyhez megfelelő hőmérsékletre lenne szükség. A dzsúdósok arról számoltak be, hogy a délutáni időpontban még náluk is 18 fok van. Az iskolaépület hőtartását segíti, hogy a falakat szigetelték, a nyílászárók kis méretűek, és nincsenek nyitva hagyva. A fűtésrendszert korszerűsítették, reggel indulnak az automata kazánok, és a karbantartó feladata, hogy ellenőrizze és szabályozza a hőfokot, erre nagyon odafigyelnek az iskolában.