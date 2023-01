– Másfél órás foglalkozáson vehettek részt a gyerekek a leendő tanítójukkal, ahol lehetőség nyílt az ismerkedésre is, mondta Szántó Lászlóné igazgató. Hozzátette: ez idő alatt arra is lehetőségük van a tanítóknak és óvónőknek, hogy egymással is konzultáljanak a gyerekek fejlettségéről és többet megtudjanak a leendő elsősökről.



A következő közös program a nyílt nap lesz a Batthyány Károly Általános Iskolában, ahova a szülőket várják. – Bemehetnek tanórákra, meggyőződhetnek az iskola felszereltségéről és megnézhetik, milyen intézménybe kerül majd a gyermekük, mondta az iskolaigazgató lapunknak. Hozzátette: a nyílt nap zárásaként tájékoztatót tart a szülőknek a következő tanév rendjéről.

A zökkenőmentes iskolai átmenetet a nyílt napot követően is biztosítják az iskolakóstoló órák, ugyanis szerdánként egy-egy órát töltenek az ovisok leendő iskolájukban. – Annak érdekében, hogy könnyen megszokják az új környezetet, játékos formában ismertetjük meg velük az iskolai szabályokat, a suli hangulatát. Ilyenkor egyszerű feladatokat oldunk meg, elő kell venni a füzetet, megtanuljuk, mit jelez a csengő, de azt is fontosnak tartjuk, hogy egymáshoz is szoktassuk a kicsiket, tette hozzá Szántó Lászlóné.

Az iskolának meglehetősen nagy körzete van, hiszen Igalba járnak Somogyszilből, Kazsokból, Büssüből, Bonnyáról és Gadácsról is gyerekek. Tavaly két első osztályt tudtak indítani, míg azelőtt egy nagy létszámút. Szántó Lászlóné minden szülőnek azt javasolja, hogy amint a gyermek eléri az iskolaérettségi kort, írassa be iskolába. – Azt gondolom, hogy az a legjobb, ha elkezd hozzászokni az új környezethez, ismerkedik az iskolai kihívásokkal még akkor is, ha kicsit lassabban tud haladni. Inkább járjon iskolába mintsem óvodában maradva ismételje ugyanazt, amit már három év alatt egyébként is megtanult. Az első osztály tulajdonképpen egy előkészítő évfolyam a gyerekeknek, ha valakinek nehézségei vannak, segítünk a haladásban szakember közreműködésével. Ugyanakkor az sem jelent problémát, ha ismételni kell, tette hozzá az igazgató. Elmondta: az óvónők és a nevelési szakemberek is a legjobbat akarják a gyerekeknek, ezért tesznek meg mindent a gyerekek fejlesztéséért.