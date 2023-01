– Ma nagyon gyenge a forgalom, talán az útiköltségem és a helypénzem kijön az eladott állatok árából – mondta leszegett fejjel, kicsit csalódottan a sárbogárdi férfi. – Még év eleje van, nem nagyon akarnak vásárolni az emberek. Talán a következő hónapban nagyobb szerencsém lesz – tette hozzá. A szerencse azonban néhány perc múlva meg is érkezett Balatonkilitiből. Puha Ferencné ugyanis három tyúkot és egy kakast is vásárolt. Az asszony kérdésünkre elmondta, szeretné benépesíteni házuknak udvarát, kezdetnek pedig ez a négy jószág meg is teszi.

Házi kedvencből is volt választék a ságvári vásárban. Takács László hobbiállat tenyésztő Marcaliból hozott néhány tacskót, foxit és pulit. Előbbit 50 ezer, utóbbi kettőt egyenként 35 ezer forintért kínálta. Sokan megcsodálták az alig több mint tíz hetes kiskutyákat, de ottjártunkkor senki nem vásárolt egyet sem. Takács László érdeklődésünkre elmondta, már 25 éve foglalkozik állattenyésztéssel. A ságvári vásárban másodjára fordul meg, de az első alkalomhoz hasonlóan, egyelőre sikertelenül.

– A sorok elején találnak kosarakat, kérjük abba gyűjtsék a termékeket – szólította fel a vásárlókat az egyik árusító, akinek a területén néhány száz és ezer forintért lehetett hozzájutni különféle apróságokhoz és eszközökhöz. A „filléres” áruk népszerűek voltak, sokan ragadtak kosarat és válogattak a portékák között. A vásárból nem hiányozhattak a kínai és a román kereskedők sem. A legtöbben ruhákat, szőnyegeket, fazekakat, kisebb kerti és munkagépeket kínáltak. A vásár területét a finom illatok is belengték. Sült pecsenyét, hurkát, kolbászt és még amerikai hot dogot is lehetett vásárolni.

Ezernyi látogatót és sok milliót hoz a vásár

Kecskés Gábor, Ságvár polgármestere lapunknak elmondta, egy évtizeddel ezelőtt találták ki, hogy újra meg kellene szervezni a települési vásárt. Az 1950-es években ugyanis volt már ilyen esemény a faluban, de egyszer csak véget ért. Kecskés Gábor hozzátette, országos híre van a vásárnak, amelyre egy erősebb hétvégén 400 árus és körülbelül 6000 látogató érkezik. A falu kasszájának is jót tesz a havi vásár. Az önkormányzatnak évente nagyjából 10 millió forint a bevétele.