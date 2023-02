Tavaly februárban lekapcsolták, mert a vizsgálatok szabálytalan bekötéseket, rendkívül balesetveszélyes megoldásokat tártak fel.

A fürdőtelep nyaralótulajdonosai között vannak helybeliek, kaposváriak, gödöllőiek, sőt németek is vannak közöttük. Dóra Zoltánné az 1990-es években vásárolt hétvégi házat a főút melletti Öreghegyen. Elmondta: rendszeresen leolvasták náluk a fogyasztást és fizették a szolgáltatást, de a fürdőnél történt tulajdonosváltás után lekapcsolták az áramot. Varga Ivett, az E.ON Zrt. sajtóreferense elmondta: tavaly decemberben megvalósult az új hálózatszakaszok kiépítése. Megjegyezte: a kivitelezés a tervezettnél később, augusztusban kezdődhetett, mert a kialakítandó út kisajátítási eljárásának lezárultát követően kapták csak meg a vezetékjogi engedélyt, ami a munka indításának feltétele volt. Ezt követően elkészülhetett a terület áramellátásához újonnan létrehozott középfeszültségű és kisfeszültségű hálózat kiépítése, valamint egy új oszloptranszformátor kialakítása is megtörtént. Ezen kívül minden földkábeles csatlakozó is elkészült.

– A megbízott vállalkozónak kell a még hiányzó fogyasztói csatlakozási pontokat előkészíteni, valamint a mérőhelyek kialakítására is több helyen szükség van még ahhoz, hogy megkezdődhessen az áramhasználat az érintett ingatlanokban – mondta el Varga Ivett. Megjegyezte: múlt pénteken mindössze négy fogyasztásmérő szekrény volt kiépítve. Ahogy ezeknek a munkafázisoknak az elkészültéről értesítést kapnak, szerelőik napokon belül elvégzik majd a mérők felszerelését. Harasztia Attila, a település polgármestere elmondta: korábban sikeresen pályáztak, hogy árammal lássák el az önkormányzati pincét.

– Így kiépítettük a gerincvezetéket, amelyre rá tudnak csatlakozni az ingatlantulajdonosok – tette hozzá. Megjegyezte: a zártkerten nem kötelessége az önkormányzatnak az áram szolgáltatása, de igyekeznek ebben segíteni.

– A leszerződött vállalkozó folyamatosan építi ki a mérőhelyeket, de az alapanyaghiány miatt nem tud gyorsabban haladni a munkával – mondta el a polgármester.