– Van benne matrac, ágynemű és sokszor olyan meleg, hogy csak egy alsónadrágban alszom – mutatta a szálló mellett, védett helyen lévő igluját Orsós László. – Legalább 15 fok van benne éjszakánként – tette hozzá a férfi, aki az elsők között vette igénybe a kaposvári kapszulahotelt. – Csak én vagyok itt, nem zavarnak mások. Sokkal nyugodtabb így, mint bent a szállón.

Sátorszomszédja, Nikolics István agyi infarktusa után került mellé. – Nem könnyű bemászni, de nincs hideg benne – tápászkodott ki az igluból a hajléktalan férfi.

Az iglukat két éve vásárolta a kaposvári hajléktalanszálló fenntartója, a Magyar Vöröskereszt somogyi szervezete. – Szoktak kérni matracot, pokrócot az igluba, általában sokan használják az új lehetőséget – mondta el Nagy Bernadett, a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központ vezetője. Hozzátette: a kabin elülső és hátulsó ajtaja is bezárható, az ember által termelt hő belül marad és melegen tartja a fekhelyet. A külső hőmérséklethez képest 15 fokkal melegebb van benne. – Az volt a célunk, hogy ne a közterületeken éjszakázzanak a hajléktalanok. Azok is jöjjenek be legalább az intézmény területére, akik a szállóra nem akarnak – emelte ki Nagy Bernadett. Hozzátette: a polifoamból készült éjszakai menedékek beváltak, minden nap fertőtlenítik valamennyit, és minden nap más alszik bennük.

– A szállón december 27-én voltak a legtöbben, akkor 90 hajléktalant szállásoltunk el, de most is 80 feletti a számuk azoknak, akik itt töltik az éjszakát. Négy helyünk van a szobákban, de igyekszünk mindenkit elhelyezni az aulában vagy a nappali melegedőben – mondta el Nagy Bernadett. Hozzátette: általában ebédre jönnek be a klienseik, sokan viszont az esti órákban csak éjszakára jelennek meg.

Több bejelentést kaptak az elmúlt hetekben a rendőrségtől; az emberek egyre gyakrabban jelzik, hogy ha a környezetükben valaki fűtetlen házban lakik.

– Sokszor jelentkezik rokon, ismerős, aki szívesen befogadja, hiszen aki sosem volt hajléktalan korábban, az nem könnyen tudja ezt a helyzetet megszokni, igyekszik elkerülni a szállóról – mondta el Nagy Bernadett. Hozzátette: szociális munkásaik naponta többször járják a várost, hogy segítsenek a fedél nélkülieknek és felhívják a figyelmüket a hideg okozta egészségügyi kockázatokra. – Naponta többször ellenőrizzük a közterületeket, próbáljuk a vackokat feltérképezni, mindig viszünk magunkkal meleg teát, de az a célunk, hogy meggyőzzük őket, jöjjenek be a szállóra, és ez többségében sikerül – emelte ki Nagy Bernadett.