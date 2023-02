Január óta újra kinyitott a postahivatal Gamáson, miután az önkormányzat a zsebébe nyúlt az ott élők érdekében. Egy pénzfelvételért ugyanis 30 kilométert kellett volna utazniuk a helybelieknek Balatonlellére.

– A képviselő-testület eldöntötte, hogy az önkormányzat fizet a szolgáltatás megmaradásáért – mondta Tóth Péter, Gamás polgármestere. – A szerződés értelmében a postahivatal 5,8 millió forintba kerül egy évben, amit nekünk elő kell teremtenünk saját forrásból, mert ez nem tartozik a kötelező önkormányzati feladatellátás körébe. Egy bankautomata üzemeltetésének díja évi 4,5 millióba kerülne a településnek. A két összeget mérlegeltük, és a nagyobb komfortfokozatú teljes postai szolgáltatás mellett döntöttünk. A következő évben eldől, lesz-e folytatás.

Somogyfajszon tavaly november óta a mobilposta vette át a postahivatal munkáját. Kedden azonban a megadott időponthoz képest egy óra késéssel érkezett meg a településre a mobilposta. Ez máskor is előfordult már, ami a helyiek szerint visszaélés az ügyfelek idejével.

– Éppen most kaptunk egy e-mailt a Magyar Postától, amelyben a végleges bezárásról értesített – mondta Sall István, Somogyfajsz polgármestere. – Partneri megállapodást ajánlottak fel a szolgáltatás végzésére az önkormányzatnak vagy vállalkozóknak. Még tanulmányozzuk a lehetőségeket.

A Magyar Posta partneri programot hirdetett, mert azt szeretnék, hogy a posták működtetésében az önkormányzatok, a vállalkozások, élelmiszerboltok, gyógyszertárak, bankfiókok nagyobb számban vegyenek részt. A csekk-, levél-, és csomagfelvételt adná partneri kezelésbe, míg a háznál történő kézbesítés továbbra is a Magyar Posta dolga. A szolgáltató szerint a háború és a szankciós energiaválság tartós elhúzódása miatt nincs lehetőség a postahivatalok újranyitására, csak a szerződéses üzemeltetésre, vagyis amikor a szerződő fél díjat fizet azért, hogy a társaság a munkavállalójával és eszközeivel végezze a szolgáltatásokat.

Fotó: Lang Róbert

A toponári és a kaposfüredi posta tovább működik



Tavaly novemberben 19 somogyi postahivatal akkor még ideiglenes bezárását rendelte el a Magyar Posta. Közülük a toponári és a kaposfüredi újranyitott január elején, miután a kaposvári önkormányzat 35 millió forint támogatást adott a működtetés költségeire. Tavaly hirdettek zárást a somogyaszalói, a magyaratádi, a zimányi, a sántosi, a siójuti, a gamási, a nemesvidi, a somogyvámosi, a niklai, a balatonújlaki, a zákányfalui, valamint két kaposvári, két siófoki és egy fonyódi postahivatalra. Megkérdeztük a Magyar Posta sajtószolgálatát, hogy mi lett a többi postahivatal sorsa, várjuk a válaszukat. Általános közleményükben azt írták, hogy a jelenleg működő 2200 postahely fenntartásával túlteljesítik a jogszabályi kötelezettségeket, hiszen az előírtnál 600 postával több áll az ügyfelek rendelkezésére, valamint az utóbbi években jelentősen csökkent a levél- és csekk­feladások száma.