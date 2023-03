Balatonvilágos Ismét elakadt az aligai fejlesztés, miután előbb a magaspartra tervezett lakóházak, majd a kikötői új kiszolgálóépület építését is leállíttatta a helyi ingatlantulajdonosokat tömörítő Aligai Fürdőegyesület. A civilek friss közleményükben azt írták, hogy azonnali jogvédelmet kértek, mivel álláspontjuk szerint az új kikötőépület végleg elzárná a Balatont és annak látványát a parktól. Januárban még arról írtunk, hogy zöld utat kapott ez az építkezés, amelyet már egyszer júliusban leállítottak. Akkor azért, mert a beruházó jelezte a hatóságnak, hogy az eredeti tartalommal nem kívánja megvalósítani korábban beadott terveit. Ezután kisebb beépítettséget ígérő és több zöldterülettel operáló terveket nyújtottak be, amelyre az engedélyt is megkapták.

Azonban a bíróság az Aligai Fürdőegyesület kérésének eleget tett, így az építkezést fel kell függeszteni. A civilek a közleményükben leszögezték, hogy a Balaton megközelíthetősége közérdek, és ezért nem is tudják elfogadni, hogy szerintük évről évre kevesebb a hozzáférhető partszakasz. Korábban nagy port kavart, hogy egy szállodakomplexumot akartak építeni a magaspart tetejére, a heves tiltakozásnak is köszönhetően ez a terv lekerült a napirendről. Helyette 105 lakásos társasházak tervét mutatták be a beruházók az építésügyi hatóságnak, amelyet mi is megmutattunk. Novemberben azonban ezt a fejlesztést is megtámadták a civilek, amely a Pécsi Törvényszék döntése értelmében nem folytatódhat.

A végzés ugyanis kimondta, hogy a minden egyéb körülménytől függetlenül megállapítható, hogy a löszfal megbontása környezeti hatással járna. Koszorus R.



Féltik a kilátást az Aligai Fürdőegyesületnek a tagjai