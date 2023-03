A napokban került bajba egy windszörfös a Balaton nyugati medencéjében, ahol friss erővel támadt fel a tavaszi déli, délnyugati szél. A keszthelyi Helikon strandról indult el társával, majd Balatonberény felé vették az irányt. Ekkor elhagyta a deszkáját, ezért telefonon kért segítséget. Társa végig vele maradt, amíg megérkezett a segítség, ketten ültek egy deszkán. A vízimentők központja egyeztetni tudott a bajbajutottal, aki pontosította a helyszínt.

A téli készenléti ügyeleti formában működő Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK) és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) azonnal megkezdték a kutatását. A VMSZ Kenese Lomac nevű mentőhajója hamar célba ért. Ezután a segítő társ a saját eszközén, a széllel elindult vissza a strandra, a bajbajutottat a VMSZ mentőhajó vitte partra.

A vízimentők hangsúlyozták, hogy a jó idő közeledtével fokozottan ügyelni kell a biztonságra és felkészülten kell a vízre szállni. A felszereléshez tartozik a megfelelő ruházat és mentőmellény is, valamint ne feledjük, hogy a Balaton még csak hétfokos. Emellett fontos, hogy legyen náluk segítséghívásra alkalmas eszközzel is, lehetőleg okostelefon, amelyen található a frissített BalatonHelp applikáció, pontos GPS-koordinátánkkal. A vízimentők a nyári szezonon kívüli is folyamatos készenléti ügyeletben vannak. K. G.