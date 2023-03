Ahogyan arról egy héttel ezelőtt beszámoltunk, a tóparti településen vaddisznók garázdálkodnak. Az állatok több szabadstrandot túrtak fel, dagonyázóhelyeket alakítottak ki és több helyen letaposták a nádasokat.

Fekete István kiemelte, mivel a belterület nem része a vadászterületnek, ezért azon vadászati tevékenységet lőfegyverrel és csapdázással sem lehet végezni. A kilövésre viszont így is van lehetőség, amennyiben a helyileg illetékes rendőrség engedélyezi. Az eljárást bárki, az önkormányzat is kezdeményezheti, a végrehajtó azonban csak vadászfegyverrel rendelkező szakember lehet – mondta a tájegységi fővadász. Hozzátette, mivel a vaddisznók forgalmas üdülőhelyen vannak, ezért azokat kizárólag a téli és a kora tavaszi időszakban lehetne kilőni. A fegyver mellett érdemes lenne mobil és fix vadbefogókat is alkalmazni.

A tájegységi fővadász szerint azért van egyre több vad a településeken, mert a természetes élőhelyük csökken, folyamatos és sokszor visszafordíthatatlan átalakuláson megy keresztül. A vaddisznónak, a rókának rendkívül jó az alkalmazkodóképessége, ezért egyre többször jelennek meg lakott területeken és azok közelében. Balatonmáriafürdőn az aszályos időjárás miatt több helyen is lecsökkent a vízszint, ami szintén növelte a vadak élőhelyét.