– Neked van már zsákod? – kérdezte kedd délután kollégáját az egyik erdész a találkozási pontnál, miközben sorra érkeztek az autók a Töröcskei Parkerdőhöz. A csapat két területen kezdte el a munkát. Kovácsné Kiss Zita, a társaság kommunikációs referense azt mondta: Somogyban három helyszínen szerveznek szemétszedési akciót, Kaposváron kívül a Sziágyi Erdei Iskola, továbbá a Zselici Csillagpark közelében is.

– Sajnos, a szemetelők időről időre hulladékkal szórják tele az erdőket – mondta. – Volt, amikor kollégáim rossz hűtőgépet, háztartási limlomot, autógumit vagy épp építési törmeléket találtak, máskor összetört cserepet vagy téglát fedeztek fel. Az illegális hulladékkal nemcsak az erdőket csúfítják el, hanem az állatoknak sérülést is okozhatnak.

Rossz hűtő helyett, fűnyíró pihent az avarban.



Alighogy elkezdődött az akció, máris telni kezdtek a zsákok. Merczel István erdőgazdálkodási osztályvezető üres üdítős fémdobozt, PET-palackot és szétszakadt fólia­zsákot is felszedett a fák közül. Azt mondta: az illegális szemetelők nemcsak felelőtlenek, hanem tettük nevelési hiányosságra is utalhat. Sokan fittyet hánynak arra, hogy bizonyos hulladékok lebomlási ideje hosszú ideig eltart.

– Úgy érzem, hogy példaértékű minden olyan megmozdulás, ami az erdők, s a természet védelmét szolgálják – hangsúlyozta. – A megmozdulás remek lehetőséget teremt a figyelemfelhívásra, s lényeges, hogy minél több fiatal is csatlakozzon az akciókhoz.

Tudatos életmódra már gyermekkorban el kell kezdeni nevelni, hogy ilyen hulladékok ne kerülhessenek a fák közé.

A Töröcskei Parkerdő fafaj­összetétele rendkívül változatos. Pintér Ottó, a Zselici Erdészet igazgatója szerint kiváló volt a csapatösszhang, s a hatékonyan dolgozó társaság rövid idő alatt viszonylag nagy területen képes volt a fák közül összegyűjteni a szemetet.



