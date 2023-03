Szerdától lehet regisztrálni a házhoz menő ingyenes lomtalanításra Kaposváron. Telefonos applikáción, a www.khg.hu oldalon vagy a 06-82/310-000 ügyfélszolgálati telefonon lehet bejelentkezni. A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. két éve vezette be, hogy regisztrációhoz köti a lomtalanítást. Tették ezt azért, hogy mindenütt azonos időpontban tegyék ki az ott lakók a hulladékot az utcákban, így a lomizók nem tudják széttúrni a szemetet. A jelentkezési határidő lezárultával, rövid szervezés után áprilisban már mindenki értesítést kap arról, hogy mikor lesz a saját lomtalanításának időpontja. Csak a regisztráltaktól viszik el a lomokat. Azt kérik, hogy építési törmeléket, elektromos hulladékot, autógumikat, festékmaradványokat ne tegyen ki senki. A hulladék­udvar továbbra is nyitva áll a kaposváriaknak, lakcímkártyával igazoltan a nyitvatartási időben ide is lehet hozni a hulladékot.