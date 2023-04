Természetesen nem lehet Föld napja a patcai Katica tanya nélkül, ahol két napon keresztül olyan programokat tartanak, amelyek a gyerekek környezettudatos nevelését szolgálják. Így a hagyományos tehénfejés és kézműves foglalkozások mellett a szelektív hulladékgyűjtés alapvető fogásaira is megtanítják a betérő lurkókat, de Föld napja pólót is készítenek és azt is megtudhatják, hogyan lehet kreatívan újrahasznosítani a PET palackokat.

Balatonlellén a város művelődési házban várják a Föld napját ünnepelni vágyókat, kézműves foglalkozásokkal.

Vörsön április 23-án, vagyis vasárnap tartanak úgynevezett Te szedd! akciót. Az önkénteseket a polgármesteri hivatalhoz várják, ahol kesztyűt és zsákot kapnak azok, akik megtisztítanák a környezetet.

Nem bánnak kesztyűs kézzel a szeméttel.

Siófokon a BRTK könyvtár várja szombaton, a Föld napján a gyerekeket öko programmal. Ezen a napon 10 órától kézműves foglalkozás és kreatív könyvkereső játék a program a bibliotékában minden korosztály számára.

Toponáron tavaszi tisztítótúrára indulnak az önkéntesek, hogy a Deseda környékét tisztítsák meg a szeméttől.