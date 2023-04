Érdekes süteményeket lehetett kapni néhány budapesti cukrászdában. Ehető QR kódokkal díszítették a finomságokat. A QR kódok olyan oldalakra vezettek, amelyek a balatoni kerékpáros útvonalakat népszerűsítették. Az akciót éppen az I bike Budapest kerékpáros-felvonulás idejére időzítették, amelyen sok ezer bringás vett részt, közölte szerkesztőségünkkel a Balatoni Turizmusszövetség közleményében.

Hozzátették: az akció keserű eredményt hozott, hiszen a vásárlók közül többen elmondták, hogy ők csak a Föld napja alkalmából ültek kerékpárra, a budapesti kerékpáros útvonalakat meglehetősen kesze-kuszának tartják. Sok helyen nem tartják biztonságosnak a bringázást. Ezzel szemben a balatoni új lehetőségeket ígéretesnek és biztonságosnak gondolják. A balatoni lehetőségekre főként azok voltak nyitottak, akik nem napi szinten, hanem egy-egy kirándulás alkalmával, de rendszeresen használják kerékpárjukat, mondta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség munkatársa.

A Balaton igazi kerékpáros paradicsom

A sütemények tetejére tett QR kódok segítségével bemutatták azokat a kerékpárosközpontokat is, amelyek néhány hete nyíltak meg Balatonfölváron, Balatonfüreden és Keszthelyen. A fővárosi bringásoknak megmutatták a BalatonBike365.hu oldalt is, amely egy speciális útvonaltervező funkciót is kapott.

Ezzel 70 tematikus túrát ismerhetnek meg a bringások. A süteményekre tett QR kódoknak köszönhetően, a budapestiek is megismerhették az úgynevezett "fekete öves" a kerékpárosokat is. Mint azt Éskovács Péter elmondta: kevesen tudják, hogy a Balaton Bike Tour segítségével már kerékpáros túravezetőket is "bérelhetünk". Ők a Magyar Turizmus Akadémia képzésén vettek részt, akik tanfolyam elvégzése után speciális bringás idegenvezetőként segítik a "bringás paradicsomba" érkezők aktív kikapcsolódását.