Az aranyzöld szalonban, a XIV. Lajos király korabeli rokokó stílusban berendezett nappaliban fotózták a modelleket a hétvégén. Lovász Márta kaposvári divattervező elmondta, legújabb kollekciójának színei egy virágoskertre emlékeztetnek.

Fotók: Muzslay Péter

– A ruhákat mindig összhangba hozom a kiegészítőkkel – emelte ki Lovász Márta. – A női cipőket és a ruhaanyagokat már egy évvel korábban megrendelem, így tervezem meg az aktuális kollekciót. Ettől vagyunk különlegesek, hiszen olyan választékot tudunk kínálni a vevőinknek, amit az országban csak nagyon kevés helyen. Férfiruhákat is forgalmazunk, azokat viszont nem én terveztem, de színvilágban próbálok igazodni a női ruhákhoz, hogy az egész család megtalálja a számára megfelelő öltözetet – mondta a divattervező.

Lovász Márta hozzátette, a hétvégén bemutatott saját tervezésű női ruháit leginkább esküvői alkalmakra ajánlja a középkorosztálynak és az öröm­anyáknak, de a fiatalabbak is találnak maguknak megfelelő darabot. Lovász Márta arról is beszélt lapunknak, új ruháit mindig igyekszik valamilyen különleges somogyi helyszínen bemutatni, ezért is választotta a várdai Szász-kastélyt. – Azt gondolom, és látom is, hogy itt olyan értékek vannak, amik magas színvonalat képviselnek, csakúgy mint a ruháim – hangsúlyozta a divattervező.

Szászné Hajdú Katalin, a kastély tulajdonosa elmondta, szívesen biztosított helyet a divatfotózásnak azért is, hogy a gyönyörű ruhakollekciót méltó helyen, csodás környezetben tudják megörökíteni a fotósok. Hozzátette, a zöldeskék színű ruhák jól mutatnak a szalon bútorai és műalkotásai között.