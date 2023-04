Két napon keresztül utaztak repülővel és autóval, mire a Fülöp-szigetekről Dombóvárra értek. A harmincas éveikben járó fiatal nők azért érkeztek hazánkba, mert odahaza sorra zárultak be előttük a lehetőség kapui.

– Nálunk 35 év felett már nem lehet munkát találni, ezért korábban már dolgoztunk Taiwanon és miután az a szerződésünk lejárt, megpróbáltuk Magyarországot, mesélte mosolyogva Emma, akinek nagyon tetszik hazánk. – Utánanéztem az országnak és a nyelvnek, láttam, hogy ez egy békés hely, igaz a világ egyik legnehezebb nyelvét beszélik itt, de nagyon megtetszett. Regisztráltam is a munkaközvetítő cégnél és most itt vagyok, tette hozzá a fiatal nő, aki a tabi Flexnél dolgozik. Már néhány magyar szót is megtanult, azonban nem tartja valószínűnek, hogy hamarosan folyékonyan beszélne magyarul.

A filippínó hölgyek elmondták: elégedettek a munkával és a körülményekkel is. Dombóváron laknak egy forgalmas csomóponthoz közel, ahol bolt is található és a közelben buszmegálló, ahonnan hozza és viszi őket a munkásjárat Tabra. A tolnai városban eleinte kikerekedett szemmel figyelték az új városlakókat, hiszen a hideg idővel dacolva vékonyan öltözve lehetett őket látni az utcán. A magyar klíma újdonság volt a szubtrópusi éghajlathoz szokott vendégmunkásoknak.

– Nálunk ilyenkor sokkal forróbb a levegő, úgyhogy ez furcsa volt. Dombóváron láttam először életemben igazi havazást, tette hozzá Maricel. Készültek a hidegebb éghajlatra, de nem gondolták, hogy ennyire más lesz, mint odahaza. – Hoztam kabátot és pulóvert, de kellett is sok mindent vennem, mert itt sokkal hidegebb van, mint nálunk, tette hozzá Emma.

Fel akarják fedezni egész Európát

Emma Evangelista és Maricel Guevarra nem tervezi, hogy egyhamar visszatérnek hazájukba, mert mint mondják, munkalehetőség kevés van és egyedülállókként feltett szándékuk felfedezni Európát. – Nagyon szívesen megnézném Franciaországot, mondta Emma. De a szerződésük a következő két évre Tabhoz köti őket. Azt tervezik, hogy felfedezik a környéket és a Balatonhoz is elmennek majd. Megtudtuk: Siófokon is laknak honfitársaik, akik ugyancsak dolgozni jöttek Somogy­országba. De Dombóváron is rajtuk kívül még két közösség él munkásszállásokon, összesen mintegy kétszázuknak van szállásuk a tolnai városban.