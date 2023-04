– Büszke vagyok a diákjaink teljesítményére, volt olyan kaposvári fiatal, aki Horvátországban szinte azonnal a látványkonyhában kezdte a munkát – mondta Kárász László igazgató. – A tanulók ötcsillagos szállóban és kisebb éttermekben is dolgoztak, volt, amikor a szakácstanulók kagylót és tintahalat készítettek elő az ebédhez, máskor a csevapcsicsa és a razsnyicakészítés rejtelmeit is megismerték. Kiválóan sikerült az ausztriai gyakorlat, fiataljaink svédasztalos vendégfogadásnál is közreműködtek.

Kárász László elmondta, a határon átnyúló kapcsolatok ápolásának régi hagyománya van az intézményben, melynek több, kézzelfogható előnye van: a fiatalok világot látnak, más kulturális szokásokat, hagyományokat ismernek meg, fejlődik a nyelvtudásuk. Az igazgató hangsúlyozta: eredményesnek ítéli meg a mostani programot is. A siker jelzi, hogy az egyik végzős diákjukat Ausztriába visszavárják.

– Fő célunk, hogy diákjaink versenyképes tudást, szakmát szerezzenek és könnyen munkába álljanak – mondta. – 2017 óta már négy sikeres pályázaton vagyunk túl, csaknem 435 ezer eurót nyertünk, a programokba 278 tanulón kívül 29 oktató is bekapcsolódott. A nemzetközi kapcsolatokat feltétlenül folytatni kívánjuk, arra számítunk, hogy szeptembertől újabb projektbe kapcsolódhat az iskolánk.

A szerdai záróprogram kapcsán stílusos volt a menüsor. Harmincliteres üstben főtt a májgaluskaleves, amit kakukk­fűvel és rozmaringgal is ízesítettek, marha- és sertéshúsból készült a csevapcsicsa, borssal fűszerezték és ajvárral tálalták. A razsnyica sem hiányzott a felhozatalból. Desszertként császármorzsát szolgáltak fel a rendezvény résztvevőinek.



