Az elmúlt egy évben tíz ukrán dogozót is felvettek, s azóta újabb külföldi munkások jelentkeztek a céghez. Prohászka Balázs, a Kometa Zrt. ügyvezető-helyettese lapunknak elmondta: a 40 mongol kollégájuk nagyon jól bevált. A henteseken kívül szakképesítés nélküli dolgozókat is alkalmaznak, utóbbiakat a csomagolás területén foglalkoztatják. – Mongóliából két hónapon belül még legalább tíz új munkatársat várunk, a Fülöp-szigetekről pedig várhatóan ötvenen érkeznek majd – hangsúlyozta. – A magyarországi indulás előtt videót készítenek a jelentkezők szakmai felkészültségéről, s a felvételen többek közt azt mutatják be, hogy mennyire jártasak a húsbontásban, darabolásban. Prohászka Balázs kiemelte: mivel számos magyar húsipari szakember külföldre ment dolgozni, s a cégükhöz jelentkező szakképzetlen munkatársak egy része nem marad túl sokáig, így kézenfekvő megoldás számukra a külföldiek felvétele. Aki olyan messziről ide jön Kaposvárra, az valóban dolgozni, pénzt keresni szeretne. Az ügyvezető-helyettes szerint a már itt lévő külföldi dolgozóik beilleszkedtek a közösségbe, s elégedettek a munkájukkal. Az első időszakban a szakmunkásokat a legalacsonyabb, 4-es kategóriában kezdik foglalkoztatni, ám több olyan mongol munkatársuk is van, akik alig két hónapon belül két kategóriát léptek előre a teljesítményük alapján. A cégnél a nyelvi nehézségeket is megoldják: egy mongol anyanyelvű, de magyarul beszélő nő segíti a tolmácsolást, míg a Fülöp-szigeteki munkásokkal angolul kommunikálnak.

Az ügyvezető-helyettes hangsúlyozta: az elsődleges számukra természetesen a hazai munkaerő alkalmazása, de ha nem áll rendelkezésre elegendő magyar dolgozó, akkor kénytelenek külföldieket alkalmazni. Ha szükséges, akkor a jövőben is így tesznek majd.

Igyekeznek megbecsülni a dolgozókat a húsüzemben

– A mongol dolgozók beváltak, a Fülöp-szigeteki szakembereket dicsérik, s egyelőre nem gondolkodunk azon, hogy más országból fogadnánk kollégákat – emelte ki Prohászka Balázs. – Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2023-ban a Kometa dolgozóinak száma eléri az ezret.

A kaposvári húsipari vállalatnál jelenleg is több milliárd forint értékű kapacitás-bővítő beruházás zajlik. Igyekeznek megbecsülni a munkaerőt; a régió húsipari cégei közül kiemelkedő összegeket fizetnek az alkalmazottaknak, ezen kívül cafeteriát biztosítanak számukra, s kedvező áron naponta meleg ételt kapnak a munkások. Két éve vezették be a 13. havi juttatást, s prémiummal ismerik el a teljesítményüket.



Külföldi dolgozókat abban az esetben hívnak, ha nincs elég hazai munkaerő.