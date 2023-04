Egykor a miskolci babamúzeum lakói voltak, napjainkban a gálosfai könyvtár hétköznapjait színesítik Pfaffenbüchler Adrienne babái, amelyekért gyermekkora óta rajong. – Későn, tizennégy évesen kaptam az első testvéremet, addig a babák szereztek örömöt nekem. Mindenféle babát gyűjtöttem, ma már ötszáznál is több van belőlük: nagy kedvencem volt a papírból készült öltöztetőbaba – mondta a 69 éves hölgy, aki egykor a miskolci játékmúzeum tulajdonosa volt, ám három éve Gálosfára költözött. Ott veteményeskertet művel és néhány bárány vásárlását tervezi.

– Sajnos, a családban nincs, aki tovább vinné, bővítené a gyűjteményt, ezért hamarosan felszámolom, megválok a babáktól – mondta Adrienne, aki Gálosfán tematikus kiállítássorozat keretében még szeretné megmutatni a gyűjtemény különlegességeit.

– Eredetileg csupán egy hónapra állítottam ki a babáimat, de már három hónapja tart a sikerük, így addig maradhatnak a könyvtárban, ameddig vonzzák az érdeklődőket. Nem kérek cserébe semmit. – A kiállított babák többsége nem ölelgetni való játék, inkább kiállítási tárgy, művészi alkotás és csak limitált számú létezik belőlük – mondta a gyűjtő, akinek kedvence a kiállításon is megtalálható Kis Mukk baba, amely a miskolci játékmúzeum jelképévé vált. Karin Schmidt alkotta azokkal a babákkal együtt, amelyek a gálosfai könyvtár hátsó szobájában kaptak helyet. A „világ gyermekei”-sorozat elemei valamennyien. Afrikától Dél-Amerikáig, Németországtól Írországig képviselik a különböző, jellegzetes népcsoportokat. – Kedvencem a Hamupipőke baba, amelyet csak az Annette Hinstedt klubtagok vehettek meg. Az értéke hétszáz amerikai dollár. Egy-egy baba ára ma már akár a 2-3 ezer eurót is elérheti – mondta Adrienne, aki a babaházak berendezéseit is bemutatja.



Százhúsz éves a legidősebb babája

Egy hetvenéves, eredeti magyar Ikarus gyártmányú babakocsiban egy híres babakészítő, Armand Marseille babája ül, Adrienne szerint 120 éves is lehet. Nagyon büszke a Franklin Manufaktúra által készített „Gyémánthercegnőre” is, amelynek ruháját 15 ezer, kézzel egyenként felvarrt kristálygyöngy díszíti. A babák szeme fújt üvegből készült és „foncsorosodik”, ha erős fényhatásnak van kitéve, például vakuval fényképezik őket.

Nagyon sok baba Németországból származik; ennek az az oka, hogy a gyűjtő 35 éven át Münchenben élt családjával.

Egyik különlegességük, hogy igazi emberi haj borítja a fejüket.



Ölelni valók

– A babák között van egy, amellyel az idősebb hölgyek is szívesen fényképezkednek. Lehet ölelgetni, gyermekjátékként is megállja a helyét – mondta a babagyűjtő, aki nemrégiben egy rajzpályázatot is kiírt a látogató gyerekek számára, hogy gyűjteményéből őket is meglephesse egy babával.