A szerdai napon hozták nyilvánosságra az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek, illetve a Szakma Kiváló Tanulója verseny legjobbjainak névsorát,

A Siófoki Szakképzési Centrumot több szakmában képviselik tanulói a Szakma Sztár Fesztiválon. Két barossos diák Kuminka Kevin és Igert Bence is helyezést értek el. Kuminka Kevin 11/G osztályos festő-mázoló-tapétázó tanuló negyedik lett, míg Igert Bence 1/13/C osztályos épületgépész technikus tanuló ötödik helyezést szerzett.

A Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Technikum diákjai is örebítették intézményük és Kaposvár hírnevét. A Szakma Sztár Fesztivállal egyidőbent tartották az OSZTV verseny döntő eredményhirdetését is, ahol az iskola 2/14. A osztályos tanulója, Nagy Olivér magas színvonalú teljesítményének köszönhetően a gépjármű mechatronikai technikus szakmában 1. helyezést ért el.

Kiss Ramóna grafikus tanuló a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium képviseletében 4. helyezést érdemelt ki. Sudár Gergő a barcsi Dráva Völgye Szakgimnázium erdésztechnikus 13. e osztályos tanulója szakmájában 3-ik helyezést ért el .

A Szakma Sztár Fesztiválhoz idén második alkalommal csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), amely 21 agrárszakmai bemutatóval lehetőséget ad arra, hogy a Szakma Sztár Fesztiválon interaktív módon lehessen megismerni a mezőgazdasági szakmákat.

A Szakma Sztár Fesztivál kiemelt célja a szakképzés, ezen belül a szakmaválasztás népszerűsítése és bemutatása mellett, hogy támogassa a pályaválasztás előtt álló fiatalokat, utat mutasson a felnövekvő generáció számára, valamint elősegítse a szakképzésben kiemelkedő tehetségek jövőbeni gondozását.